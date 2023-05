Piano City, Pio Albergo Trivulzio apre le porte alla musica

Portare la bellezza e i benefici della musica in un luogo dedicato da oltre 250 anni alla cura e ai bisogni delle persone più fragili. È il contributo del Pio Albergo Trivulzio a Piano City Milano, il festival diffuso ideato dall’omonima Associazione che fa entrare la magia della musica in tanti luoghi della città. L’iniziativa, in programma domenica 21 maggio alle ore 16 nel cortile interno (Piazzetta Schuster) del PAT, è frutto della collaborazione tra la casa di cura geriatrica milanese, la Fondazione Amici del Trivulzio, Martinitt e Stelline Onlus e la musicista marchigiana Ilenia Stella. La scaletta di “Sguardo al femminile” valorizzerà la musica di compositrici spesso non eseguite nelle sale da concerto e che, invece, hanno pari valore ad autori più noti. E così, oltre alle note di Bach e Schumann, troveranno spazio quelle di Fanny Mendelssohn, Clara Wieck e Maria Teresa Agnesi, compositrice milanese, la cui sorella Maria Gaetana fu prima direttrice del Pio Albergo Trivulzio. Un legame che si rinnova nella generosità e nella cura verso le persone fragili e che, nelle note della musica, va a completarsi. La partecipazione a Piano City rientra nell’ambito delle numerose iniziative aperte al pubblico promosse dal PAT insieme alla Fondazione Amici del Trivulzio: da Book City, con la presentazione di tre libri dedicati a Milano, a marzo a Museo City, con le visite guidate al Museo Martinitt e Stelline alla scoperta della storia e dei protagonisti degli ex orfanotrofi, passando per la Milano Marathon solidale e la Civil Week, con spettacolo speciale di Giacomo Poretti, l’intento è creare un legame e uno scambio sempre più forte con i milanesi, mettendo al centro i valori e il patrimonio culturale di un’istituzione storica della città.

