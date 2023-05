Le forze ucraine hanno ripreso 20 chilometri quadrati di terreno intorno a Bakhmut

Le forze ucraine hanno ripreso circa 20 chilometri quadrati di territorio intorno a Bakhmut negli ultimi giorni. Lo ha detto il vice ministro della Difesa del Paese. Tuttavia, le truppe russe stanno ancora “avanzando un po’” nella città dell’Ucraina orientale e sono continuati pesanti combattimenti, ha spiegato Hanna Maliar su Telegram, “nella situazione attuale, le nostre truppe stanno facendo del loro meglio e anche di più”. “Il fatto che la difesa di Bakhmut duri così tanti mesi e ci siano progressi in alcune aree dimostra la forza dei nostri combattenti e l’alto livello di professionalità del comando della difesa”, ha rivendicato. Il comandante delle forze di terra ucraine, il generale Oleksandr Syrskyi, ha visitato le truppe a Bakhmut, dopo che queste hanno respinto le forze russe. Syrskyi ha ringraziato le truppe per le loro azioni di controffensiva e per i loro sacrifici in prima linea, consegnando premi ai soldati.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845