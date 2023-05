Erp, incontro Franco e Maran: stop idea società Aler-MM, al lavoro su altri temi

L’assessore alla Casa e Housing Sociale della Regione Lombardia, Paolo Franco, e l’assessore alla Casa e Piano quartieri del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, si sono incontrati nel pomeriggio a Palazzo Lombardia per discutere riguardanti i temi del diritto alla Casa. “Ho accolto con favore il fatto che l’assessore Maran abbia finalmente abbandonato l’idea della società tra Aler e MM. Possiamo così orientarci verso la mia proposta, che va nella direzione di un accordo tra pubblico e privato per seguire insieme progetti comuni in modo efficiente” dichiara Franco al termine dell’incontro. Nel corso dell’appuntamento sono stati trovati gli accordi sul protocollo per la casa ai lavoratori proposto dall’assessore Maran che, entro fine mese, l’assessore Franco porterà in Giunta per approvare la valorizzazione. “Siamo contenti che il Comune segua la nostra idea di affidare alloggi MM a dipendenti, che li ristruttureranno in cambio di un canone agevolato. Noi, così, ne abbiamo già assegnati 1.000: in questo modo si ottiene il mix abitativo, l’aiuto di persone che pur avendo uno stipendio non riescono a permettersi di pagare un affitto a un provato e la ristrutturazione di appartamenti” ha spiegato Franco. L’assessore Franco ha anche sollecitato il collega Maran sulla pratica di esenzione dal pagamento dell’Imu per gli appartamenti sfitti durante il periodo di ristrutturazione. “Il lavoro del Governo – commenta l’assessore regionale – ci permette di compiere un grosso passo avanti nella ristrutturazione degli alloggi sociali, con lo scopo di restituirli ai cittadini: parliamo di 1,5 milioni di euro all’anno per Milano”. La risoluzione però può diventare operativa solo dopo un regolamento comunale che ancora non è arrivato e che l’assessore Franco ha sollecitato.

