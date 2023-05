Stazione Certosa, tre arresti per droga: trovati con cocaina

La Polizia di Stato ha arrestato, giovedì scorso, due uomini di 34 e 29 anni, originari della Guinea, e un senegalese di 37 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio in abiti civili, durante l’attività di perlustrazione nei pressi della stazione di Milano Certosa hanno notato il 34enne uscire e subito rientrare, accortosi della volante, dal portone di un palazzo per poi allontanarsi nuovamente e dirigersi verso la stazione. I poliziotti lo hanno fermato e controllato mentre tentava di disfarsi di 3 involucri contenenti circa 2 grammi e mezzo di cocaina.

Presso l’abitazione dell’uomo, dalla finestra del bagno, gli agenti hanno visto una persona che svuotava un sacchetto nel water. Una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato il 29enne e il 34enne e su un tavolino sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, materiale di confezionamento e 7 involucri contenenti circa 3 grammi di cocaina. Dalla perquisizione sono stati rinvenuti ulteriori 21 involucri termosaldati contenenti circa 15 grammi di cocaina, 1 ovulo termosaldato contenente circa 11 grammi di cocaina e la somma di 13.050 euro.

I tre uomini sono stati arrestati e condotti presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di giudizio.