Milano Domenica 14 maggio Festa della Mamma ‘BENEFICA’ Via della Chiesa Rossa, 55

Domenica 14 maggio, festa della mamma, le famiglie milanesi sono attese alla ‘Chiesa Rossa’- Santa Maria alla Fonte, sul naviglio Pavese – per la festa dei fiori, dalle ore 10,30 alle 13,00 e poi anche il pomeriggio, 15,30 – 19,30, in via della Chiesa Rossa 55 (Metro Linea Verde fermata Abbiategrasso). Da non perdere anche il mercatino Curiosando. Proprio ispirata al tema della maternità, è dedicato, all’interno dell’antico luogo di culto, il prezioso affresco del 1.400 ‘Madonna del Latte’. Per l’occasione, si potrà apprezzare la stessa chiesa di origine romanica e intorno lo splendido parco verde di 30.000 mq, tra architetture rurali risalenti fino al 1.100, attrezzato oggi anche per i più piccoli, con il bar sotto il portico gestito da una cooperativa sociale. Santa Maria alla Fonte sorge all’altezza della Conca Fallata sul Naviglio Pavese realizzata a fine del XVI secolo. La chiesa è a mattoni a vista e da scavi recenti sono emersi resti risalenti all’Impero Romano. L’interno era stato completamente affrescato nella prima metà del XIV secolo. Dalle poche tracce rimaste e dalla vecchia documentazione fotografica, gli affreschi del 1300 sono attribuiti a scuola giottesca. L’affresco dell’abside con Cristo in Mandorla è attribuibile al XII secolo. Nel centro della chiesa lastre trasparenti permettono di vedere i resti del sacello a croce e dei mosaici altomedievali. Santa Maria alla Fonte è oggi affidata per la devozione alle cure dei Frati Cappuccini ed è promossa dal Comitato di volontari Chiesa Rossa presieduto dalla prof.ssa Enrica Garlati. Il ricavato dalle attività del mercatino e delle offerte per i fiori vanno a sostenere le spese di mantenimento e gestione del prezioso sito. www.santamaria-allafonte.it

