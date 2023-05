Sala scarica il problema sicurezza sul Governo ma elude il nodo immigrazione

Ineffabile Beppe Sala. “L’emergenza sicurezza prima era una invenzione del centro destra. Oggi (con uno stupro al giorno) qualche problema c’è, ma deve pensarci il Governo a cui abbiamo chiesto più uomini”. Questo, in sintesi, il pensiero del Sindaco, che come amministratore è scarso, ma è certamente un politico diabolico nello scaricare la responsabilità su qualcun altro.

Così nei giorni scorsi ha richiesto il tavolo sulla sicurezza e l’Ordine pubblico dove il Ministro degli Interni, Piantedosi, ha partecipato promettendo 430 uomini in più per Milano. E’ una buona notizia, così come è già qualcosa che Sala riconosca che vi sono situazioni intollerabili per degrado e illegalità.

Ma le forze dell’ordine in più, per quanto benvenute, non risolvono i problemi, così come i ricorrenti annunci di nuove assunzioni di Polizia Locale. I nuovi vigili sono un bluff perché consentono solo di surrogare le centinaia di vigili andati in pensione.

Il nocciolo della questione è asciugare lo stagno dove nuotano i tanti immigrati clandestini, senza fissa dimora o occupanti abusivi, che finiscono inevitabilmente per alimentare i racket dello spaccio, la quotidiana attività di piccoli furti e rapine, e vivono senza integrazione ma tra dipendenze ed emarginazione.

E’ inutile che il Sindaco e lo stesso Ministro snocciolino i numeri dei reati e delle denunce: queste racchiudono solo una parte dello scenario malavitoso.

Provino loro a recarsi in un commissariato e a fare denuncia senza perdere ore, e riconoscano che dopo l’approvazione della sciagurata riforma Cartabia, molti reati per essere perseguiti necessitano della denuncia di parte. Quindi taluni reati diminuiscono nelle statistiche ma non nella realtà. Come ad esempio insegna la vicenda borseggiatrici.

Spiace che il centrodestra milanese non abbia capito il disegno di Sala e non abbia chiesto un incontro alternativo a Piantedosi. Sarebbe stata una occasione per fare chiarezza: lo spaccio diffuso, le molestie e i borseggi sui mezzi pubblici, lo strapotere di racket e babygang in certe piazze non fanno statistica ma impediscono alle persone per bene, alle donne, ai soggetti più fragili di muoversi liberamente.

Quindi più che rimbalzare i problemi al Governo, occorre cambiare politica comunale sull’accoglienza indiscriminata praticata da Majorino e Sala, che è, numeri alla mano, all’origine di tanta criminalità. Si stima che un quarto di coloro che sbarcano illegalmente in Italia puntino su Milano, anche se poi alcuni cercano di dirigersi verso il Nord Europa. Di questo passo subiremo le stesse dinamiche negative che il Corriere della Sera raccontava di New York, degradata e incattivita perché divenuta il terminale dell’immigrazione clandestina.

Affrontare la questione sicurezza significa dunque modificare l’ospitalità dei clandestini minorenni, ma anche utilizzare diversamente la Polizia Locale, aumentando il presidio, oggi ridicolo, nel trasporto pubblico e contrastando gli insediamenti abusivi. Significa non avere remore nell’utilizzo dei militari in certe aree. E passare da una liberalizzazione di fatto delle droghe a un serio impegno del Comune nella lotta allo spaccio.

Infine si ingrandisca o si raddoppi il Centro per i rimpatri dove trattenere gli immigrati clandestini individuati come più pericolosi e recidivi. E questa è una cosa che può fare il Ministro degli Interni a dispetto dei consiglieri PD che descrivono Via Corelli come un lager.