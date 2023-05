Mind, primo report: 4,5 mld investiti, già 3 mila persone lavorano in area

A un anno dall’apertura al pubblico di MIND – Milano Innovation District e a 8 anni dalla conclusione di Expo2015, in occasione della MIND Innovation Week, Arexpo, Lendlease e tutti i partner del distretto che ambisce a diventare punto di riferimento per l’innovazione, hanno presentato il primo bilancio: la prima edizione del MIND Annual Report, che raccoglie i risultati raggiunti finora, gli investimenti fatti, e le sfide da affrontare nel biennio. Tra i principali dati, quello delle persone che ogni giorno lavorano sull’area: ad oggi sono quasi 3000, di cui circa 400 sono studenti e oltre 380 ricercatori, e senza contare pazienti, utenti e ricercatori che gravitano attorno l’Ospedale IRCCS Galeazzi Sant’Ambrogio. Oggi MIND – è stato ricordato alla presentazione del report – è una delle più grandi partnership pubblico-privato (Arexpo – Lendlease) in Italia per la realizzazione di infrastrutture di ricerca; sede di ospedali di cura e ricerca medica (IRCCS Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio), enti di ricerca (Human Technopole); ospiterà l’attività di ricerca di due università milanesi di livello internazionale (Università degli studi di Milano, Politecnico di Milano), ospita acceleratori internazionali (Berkeley SkyDeck Europe) e tematici (Bio4Dreams) e incubatori (Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano Human Technopole); è uno dei pochi distretti internazionali dell innovazione con la presenza attiva della società civile (Fondazione Triulza rete di 70 realtà del Terzo Settore e dell’economia civile). Un grande distretto proiettato nel futuro con un investimento totale di 4,5miliardi di Euro, di cui 2,6miliardi di Euro privati dal partner Lendlease.

Quanto alle attività, nel dettaglio, di tutte le realtà presenti: Arexpo Spa coordina tutte le attività amministrative autorizzative legate al progetto, lavorando quotidianamente in partnership con tutti i protagonisti del distretto. Contribuisce inoltre alla promozione di MIND a livello internazionale e istituzionale con partnership e relazioni; 5 sono gli accordi siglati con altrettanti science park, a testimonianza dell’attrattività internazionale dell’area USA, Canada, Svizzera, Cina, Giappone. E proprio nell’ambito di questa attività che si iscrive il supporto alla candidatura di Expo Roma 2030. quest’anno sarà definito il progetto del nuovo Albero della Vita e della nuova piazza sottostante, piazzale Expo 2015 per restituirlo alla collettività nel 2025. Lendlease prosegue l’attività di sviluppo privato dell’area, con l’avvio di nuovi cantieri e il completamento del MIND Village che nel corso del 2023 sarà ultimato per arrivare oltre i 10000 mq. In questo quartiere sono previsti gli ingressi del Gruppo Bracco e di tante realtà imprenditoriali che si aggiungeranno alle 25 realtà già insediate. Sono inoltre in corso i lavori per l’avviamento del cantiere per la realizzazione della nuova area polifunzionale a Ovest, il West Gate i cui primi edifici sorgeranno nel 2025. L’Università Statale di Milano ha approvato a dicembre 2022 il progetto definitivo per l’insediamento del Campus scientifico dell’Università di Milano Statale in MIND. Un passaggio frutto di una collaborazione corale, che segna il primo passo per la creazione di una comunità che includerà oltre 25 mila persone tra studenti, ricercatori, docenti e personale di staff, cambierà la fisionomia dello storico Ateneo milanese proprio all’indomani del Centenario dalla fondazione (nel 2024). La posa della prima pietra della nuova sede delle Facoltà scientifiche è prevista nel 2023. Lo Human Technopole ha ampliato la propria sede con oltre 2500mq di laboratori e terminato il progetto esecutivo del Building South. Ha superato quota 380 persone, di oltre 32 nazionalità e tra cui oltre 80 italiani di rientro. Ha attratto 9,5 milioni di Euro di finanziamenti oltre all’investimento pubblico già stanziato. Uno degli obiettivi principali del prossimo anno sarà l’apertura delle prime Piattaforme Nazionali: infrastrutture tecnologiche a disposizione della comunità di ricerca nazionale Aperto nell’agosto 2022 l’IRCCS Galeazzi Sant’Ambrogio conta oltre 1300 persone operative e ha totalizzato solo nei primi sei mesi di attività oltre 6000 ricoveri, 200.000 prestazioni ambulatoriali, circa 10,000 accessi al pronto soccorso per una frequenza media giornaliera di 1200 pazienti. Il Politecnico di Milano ha annunciato nel 2022 il suo ingresso a MIND come una delle nuove ancore del distretto con una dote di 30 milioni di Euro per investimenti in ricerca e uno spazio in fase di progettazione di oltre 5.000 mq. MIND è stato scelto nell’ambito delle sinergie esistenti tra Politecnico e LendLease sui temi della innovazione e della Urban Regeneration, e con l’intento di promuovere l’innovazione e il trasferimento tecnologico, anche attraverso progetti che possano intercettare bandi e programmi di ricerca pubblici nazionali e internazionali con particolare riferimento ai fondi del PNRR. Con la Fondazione Triulza e la sua rete di oltre 70 realtà del Terzo Settore e dell’economia civile attive in tutti i settori e territori, MIND è uno dei pochi distretti internazionali dell’innovazione con la presenza concreta della società civile. La Fondazione è rimasta operativa sul sito dopo la fine di Expo 2015 per dar vita in MIND ad una palestra in cui sperimentare nuovi modelli di sviluppo sostenibile e nuove forme di economia sociale, in linea con il Social Action Plan dell’UE, agevolando l’immersione in questo nuovo ecosistema dei valori, delle competenze e delle esperienze del terzo settore e dell’economia civile. Dal 2016 al 2022, Fondazione Triulza ha investito 4,5 milioni di Euro in attività in MIND per la realizzazione di oltre 207 iniziative, che hanno coinvolto in questi sette anni 58.000 persone, più della metà giovani e accompagnato 53 imprese social tech, sia start up che scale up.