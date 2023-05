Il commento di Luciano: 35a giornata di serie A – anticipo

Buon sabato ai lettori, senza respiro questo finale di campionato, tra coppe, coppette e campionato con la lotta per i piazzamenti euro. Ieri sera si è disputato il primo degli anticipi all’Olimpico, tra Lazio e Lecce.

Partita che ha offerto un avvincente venerdì sera, spettacolare quanto poco utile nel risultato per entrambe le contendenti. Al termine di un match ricco di colpi di scena, escono dall’Olimpico con due gol e un punto a testa. I salentini di Baroni hanno disputato un’ottima gara, fallendo anche un calcio di rigore con Strefezza nel primo tempo. La Lazio ha trovato comunque il vantaggio con Immobile al 34′, ma poi si è fatta rimontare dalla doppietta di Oudin, che ha pareggiato i conti in pieno recupero del primo tempo e ha portato poi in vantaggio il Lecce al 51′. Nell’ultima mezz’ora gli uomini di Sarri hanno provato un forcing frenetico ma disordinato a caccia del pari, che infine ha trovato in extremis, anche qui in pieno recupero, con Milinkovic-Savic. Ora, nelle ultime tre giornate, la Lazio non dovrà più fallire se vuole la qualificazione Champions 2023/24, mentre il Lecce deve catturare più punti possibile per restare in Serie A.

Oggi altri 3 anticipi di interesse per l’alta classifica, Salernitana-Atalanta alle 15, Spezia-Milan alle 18 e Inter-Sassuolo alle 20.45

Tutte le restanti a domenica tranne Sampdoria-Napoli che sarà in posticipo lunedì alle 15.

Buon week end a tutti!