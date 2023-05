Antonio Salinari (FdI): dimezzate le risorse ai Municipi

Decentramento Municipio 7 dimezzate le risorse per la destinazione degli stanziamenti previsti per le attività culturali, sportive, ricreative e sociali per l’anno 2023.

“In base al Regolamento dei Municipi del Comune di Milano ai Municipi sono attribuite molteplici funzioni” – commenta Antonio Salinari consigliere di FDI – “tra cui lo sviluppo e l’attuazione dei Servizi Educativi di sostegno alla famiglia, dei Servizi culturali, Servizi sportivi e la promozione delle attività commerciali”.

“Da quest’anno” – continua Salinari – “il Comune di Milano ha azzoppato un’Istituzione importante come il Municipio destinando meno risorse che passano da 145mila € a 68mila €”.

“La sinistra considera inutile i Municipi e umilia le competenze e le attività che dovrebbero essere valorizzate” – conclude Salinari – “uno sfregio all’Istituzione più vicina ai cittadini, questo determina un danno per tutti per evidente impossibilità a proseguire le attività a sostegno dei cittadini”.