Al via la decima edizione di Radio Italia Live

Sabato 20 maggio 2023, appuntamento in Piazza Duomo a Milano, per assistere alla decima edizione del concerto gratuito Radio Italia Live, condotto dagli attori e duo comico Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Da un lato ad intervistare i vari artisti ed a raccogliere le loro testimonianze nel backstage, ci sarà la conduttrice Manola Moshlei, dall’altro ad ascoltare le voci del pubblico entusiasta, sarà presente la conduttrice Daniela Cappelletti.

Dieci gli artisti che si esibiranno, ciascuno con tre brani.

Tra gli artisti presenti, Achille lauro, gli Articolo 31, gruppo composto da J-Ax e Dj Jad; Colapesce Dimartino, il gruppo bergamasco Pinguini Tattici Nucleari, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Lazza, Elodie, Madame e Tananai.

Gli ultimi quattro artisti reduci dallo scorso Festival di Sanremo: il primo con il suo successo Cenere; Elodie con il brano Due, Francesca Calearo in arte Madame con il suo ultimo successo Il bene ed il male ed infine Tananai, reduce dal Festival della musica italiana, con il suo brano Tango.

Non mancherà l’artista di fama internazionale Eros Ramazzotti, da poco diventato nonno del piccolo Cesare.

L’evento sarà trasmesso dalle 20.40 in diretta su Sky Uno, in streaming su Now e su Tv 8.

Linda Tarantino