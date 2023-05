Via Vasari, esplosione bombole: a fuoco appartamenti primi tre piani edificio. Non è doloso

Secondo le informazioni di Areu, intervenuta con due automediche e tre ambulanze in via Vasari dove intorno alle 12 è avvenuta l’esplosione di bombole di ossigeno su un furgone, la persona ferita è un uomo di 53 anni, autista del veicolo, che ha riportato ustioni a una mano e a una gamba ed è stato soccorso in codice giallo.

Le fiamme hanno coinvolto, oltre a diverse auto parcheggiate lì intorno, anche un vicino edificio, al civico 22 di via Vasari, dove sono andati a fuoco alcuni appartamenti dei primi tre piani. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco intervenuti con sette mezzi, riferiscono i pompieri. L’asilo evacuato non ha subito nessun danno alla struttura né feriti. Sul posto sono interventi anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale.

Oltre all’autista del furgone che conteneva la bombola esplosa, a seguito dell’incendio scaturito e dai momenti di grande concitazione seguiti, anche una donna di 34 anni è stata soccorsa in codice verde da Areu e porta al Policlinico. La donna, sarebbe una suora dell’asilo evacuato e si sarebbe ferita, battendo la testa, dopo essere caduta a terra mentre la scuola veniva evacuata. Riguardo all’incendio, invece, i vigili del fuoco riferiscono che dell’edificio di via Vasari coinvolto hanno subito danni la farmacia al piano terra e due appartamenti al primo e al secondo piano.

Sala “Fortunatamente si escludono cause dolose o attentati. C’è un ferito non grave, macchine e motorini danneggiati. Poteva andare molto peggio”.