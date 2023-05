Via Ripamonti, chiarimento tra ragazzine finisce in rissa coinvolta madre

Due 14enni, una ragazzina bullizzata e la giovane che l’aveva presa di mira, si sono date appuntamento ieri nel tardo pomeriggio, in via Ripamonti, per chiarirsi.

Poco prima delle 18.30, la vittima si presenta in compagnia di una coetanea e della mamma 41enne, probabilmente per farsi coraggio. L’altra ragazza si fa trovare insieme a 7-8 tra ragazzini e ragazzine. Invece delle parole volano colpi e spintoni e il chiarimento finisce in una rissa che coinvolge anche la mamma, unica adulta presente, intervenuta per sedare gli animi. Ma la situazione non si placa e la donna chiama la polizia. Al loro arrivo, però, gli agenti trovano solo 4 persone: le due giovani, la mamma e l’amica di quest’ultima. Prima vengono portate al San Paolo in codice verde e poi indagate, tutte e quattro, mamma compresa, per rissa.