Milano allo sbando: Sala sulla sicurezza in Municipio 8 si è arreso

Negli ultimi mesi, i residenti hanno segnalato diversi episodi di furto, vandalismo e aggressioni, che hanno creato un clima di insicurezza nella zona. Inoltre, la presenza di spacciatori e di persone che abusano di alcol e droghe è diventata sempre più evidente, causando problemi di ordine pubblico.

La comunità locale è preoccupata per la mancanza di sicurezza in Piazza Prealpi, una zona residenziale di Milano.

Il diritto alla sicurezza è un diritto fondamentale dei cittadini e deve essere garantito dalle istituzioni. La comunità locale continuerà a monitorare la situazione e a chiedere interventi concreti per risolvere il problema della mancanza di sicurezza nella piazza.

“Attendo impaziente di sentire il Sindaco dare la colpa del degrado di Piazza Prealpi al Governo, come avvenuto in Stazione Centrale” dichiara il cons. Turato, Dirigente di FdI e già candidato presidente nel Municipio 8. “Tanto ormai vale tutto, pur di non affrontare il problema di una società più preoccupata del benessere degli orsi polari che del disagio dei propri figli. Il comune ignora le tematiche della sicurezza finché non esplode il problema, poi corre a polemizzare con la Presidenza del Consiglio. Questo atteggiamento infantile, il degrado della zona e l’inutilità di un Municipio ostaggio della sinistra contesteremo da sabato prossimo con un presidio costante. Perché, se il Sindaco non manda i “ghisa” a proteggere i cittadini, si mobiliteranno i cittadini. Proteggeremo ciò che è nostro con ciò che vi appartiene.”

“I presidi fissi di Polizia Locale potrebbero ben ridare fiducia ai cittadini e ridare un senso di presenza del comune sempre stato assente. Ormai la sinistra neanche più conosce la storia di queste piazze e i problemi di queste zone e nemmeno li ascolta.” dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune, Riccardo Truppo

“Ciò che accade nelle periferie, in particolare modo in Piazza Prealpi con panchine bruciate, musica di protesta, droga e contatti con malavitosi da parte di giovanissimi che si radunano in gruppo, che minacciano le forze dell’ordine nei versi delle canzoni, in diretta social e commettono atti vandalici, è proprio l’immagine di ciò di cui Milano non ha bisogno. “ afferma l’On G. Di maggio

Enrico Turato

Consigliere Municipio 8