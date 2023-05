Baiamonti, Pacini: Mun 1 approva mozione per salvare alberi, intervenga Ministero

“Il Consiglio di Municipio 1 ha approvato con il voto favorevole la mozione “per la tutela delle alberature presenti sul terreno del futuro Museo della Resistenza” con cui chiede di salvare le alberature di cui si parla tanto in questi giorni, accodandosi così alla richiesta già espressa dal Consiglio Comunale. Giardini Lea Garofalo, Circolo Ex Combattenti e futuro Museo della Resistenza infatti si trovano nel territorio di competenza del Municipio 1, che da diverso tempo segue da vicino la vicenda. Nella mozione viene citato il parere del Municipio 1 con cui già si era espresso favorevolmente al Museo della Resistenza chiedendo però di salvaguardare le alberature, concetto e richiesta che viene ribadita dal Municipio”. Così un comunicato di Lorenzo Pacini (Pd) che dice: “Come Assessore al Verde di questo Municipio non posso che condividere lo spirito e il contenuto della petizione firmata da migliaia di milanesi”. “Crediamo che il Museo della Resistenza sia un progetto importantissimo per il quartiere e la città, ma non possiamo rinunciare alla difesa del verde e degli alberi, ancora di più se inseriti in un contesto di riqualificazione urbana o di cura e adozione del verde pubblico da parte di associazioni di cittadini che dal basso si occupano dello spazio pubblico” conclude Pacini, con riferimento al gruppo Giardini in Transito che si occupa del Giardino Lea Garofalo. “Come Comune e Municipio vogliamo salvare gli alberi, ma non è pensabile fermare la realizzazione del progetto che è già in fase esecutiva, dobbiamo ottenere una variazione minima tale da salvare le alberature”. Pacini sottolinea: “la richiesta va fatta al Ministero dei Beni Culturali che è il detentore ed esecutore del progetto e come Municipio faremo di tutto affinchè questa richiesta possa essere accolta dal Ministero”.

