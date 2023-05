A Milano arriva la serra temporanea de I Provenzali. L’appuntamento è per mercoledì 17 e giovedì 18 maggio 2023 in Piazzale Cadorna.

A Milano, arriva la serra temporanea de I Provenzali: il brand per il lancio della sua nuova linea biologica crea uno spazio dove sostenibilità, natura e bellezza convivono in armonia, per regalare prodotti di altissima qualità. I PROVENZALI, per il lancio della sua nuova linea biologica LAVANDA LIGURE, si tinge di viola e porta nella metropoli di Milano, la magia e i profumi e i colori delle serre di lavanda, elicriso e foglie di ulivo della Liguria

In occasione della “Liguria in una serra” i visitatori avranno la possibilità di immergersi nella varietà della macchia mediterranea ligure, con focus su alcune specie che ne caratterizzano il paesaggio e la storia, e che esprimono la biodiversità del territorio da cui provengono. E non solo. Presente tutta la linea skincare con formule vegane e biologiche certificate, che unisce bellezza e natura, alle nuance del viola. Ogni prodotto realizzato dal brand basa la propria formula su materie prime vegetali, di origine vegetale e biologiche, impiegando pack a ridotto impatto ambientale (per i contenitori in plastica si utilizza plastica riciclata al 100% da raccolta differenziata; per gli astucci, si utilizza cartoncino certificato FSC). I cosmetici sono realizzati con un ciclo produttivo totalmente svolto in Italia, con una particolare attenzione al territorio da cui provengono. Da qui la volontà di approfondire la conoscenza delle piante e dei fiori coltivati in Liguria in modo biologico, con raccolta a mano allo stato fresco e utilizzati per l’estrazione di principi attivi utili alla produzione dei cosmetici.

Al centro dell’evento la natura, unendo i bisogni dell’ecosistema con quelli dei consumatori. I Provenzali, infatti, si impegna nel portare sul mercato cosmetici naturali e biologici realizzati nel totale rispetto della natura. Una mission chiara e costante che consente di proporre al consumatore esigente e responsabile prodotti di altissima qualità, realmente naturali e sostenibili. L’appuntamento è mercoledì 17 e giovedì 18 maggio 2023 in Piazzale Cadorna per far scoprire la biodiversità della macchia mediterranea ligure. Aperto al pubblico e alla stampa dalle ore 8.30 alle ore 19.00.