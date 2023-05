Milano, Comazzi: “Assessore Grandi propone di non tagliare erba nei campi: ora capiamo degrado della città”

Già ne avevamo parlato i giorni scorsi, pubblicando il post di Enrico Pluda “Via Pirelli e Porta Nuova: si scrive biodiversità e si legge sciatteria” che osservava “Forasacchi altissimi, mai sfalciati, e alberi morti e sofferenti fanno da cornice a infestanti, panchine rotte e altro degrado urbano assortito “. E del tutto simile, bisogna riconoscerlo, è la situazione di gran parte della città.

Bene, ora forse il mistero di tanto lamentata sciatteria è risolto: si tratta di una scelta dell’assessore Grandi.

“L’assessore comunale al verde Elena Grandi dichiara di volersi ispirare a non si sa bene quale progetto europeo che prevede che l’erba dei campi non venga tagliata. Ora ci è tutto più chiaro: capiamo perché i nostri parchi sono in un totale stato di abbandono. Evidentemente all’assessore non interessa delle decine di migliaia di cani che vivono nella nostra città e che puntualmente ogni anno rischiano la vita per colpa dei forasacchi e delle migliaia di euro che i milanesi spendono per farli curare dal veterinario”, ha commentato il consigliere comunale e assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi.

“L’assessore Grandi parla di tutela di ecosistemi e biodiversità, ma queste graminacee sono un pericolo per i cani di tutti i cittadini, rischiando infatti di provocare gravi infezioni. Su questo darò battaglia insieme a migliaia di milanesi” ha concluso Comazzi.