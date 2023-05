“ELENA” di Euripide chiude la stagione 2022-23 dell’Osoppo Theatre Valentina Cortese

Ultimo appuntamento di stagione all’Osoppo Theatre Valentina Cortese di Milano con lo spettacolo “Elena”. Il dramma euripideo conclude anche la rassegna di teatro classico “Theatron”, realizzata in collaborazione con l’associazione Kerkís. Teatro antico in scena e con l’Università Cattolica.

Una versione alternativa del mito di Elena, quella raccontata da Euripide nell’omonimo dramma, rappresentato per la prima volta nel 412 a.C; un’opera ad intreccio, in cui l’attenzione si rivolge allo sviluppo della trama, al dipanarsi della storia e alla costruzione delle dinamiche fra i personaggi. L’”Elena” euripidea tornerà in scena all’Osoppo Theatre Valentina Cortese nell’ultimo appuntamento di stagione, giovedì 11 maggio, alle 20.30. Questa commedia degli equivoci ante litteram concluderà anche la rassegna di teatro classico “Theatron”, realizzata dalla Piccola Compagnia dell’Osoppo in collaborazione con l’associazione Kerkís-Teatro antico in scena e con l’Università Cattolica di Milano che ne ha curato la supervisione scientifica. In scena vedremo un affiatato gruppo di attrici e attori under 30, guidati dal regista Christian Poggioni che qui metterà in luce l’insolita ed evanescente figura di Elena narrata nell’opera originale, dando luogo a una comicissima serie di peripezie e malintesi, dove si racconta che la splendida figlia di Tindaro avesse in realtà un suo “doppio”. Così la guerra di Troia viene inconsapevolmente combattuta “per una nuvola” e Menelao, naufragato sulla costa dell’Egitto, sarà costretto a distinguere la vera Elena da quella falsa, portando a una divertentissima serie di situazioni comiche e surreali. Un altro straordinario esempio di teatro classico antico a cui l’Osoppo Theatre Valentina Cortese ha voluto dedicare una speciale attenzione nel programma di quest’anno, perché, come ha dichiarato il suo direttore artistico Antonio Zanoletti, “vogliamo ancora credere a un teatro che, con umiltà, sappia rispettare la bellezza della parola e la poesia di quegli autori capaci di durare nel tempo” .

