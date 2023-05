Stazione Centrale e zone movida: dieci rapine in una notte. L’incubo delle bande di stranieri

Quella di sabato a Milano è stata una notte di violenze. Oltre alla 31enne stuprata nel bagno del Q Club di via Padova, in zona Stazione Centrale e nell’area della movida in poche ore si sono registrate molteplici aggressioni a scopo di rapina.

Le forze dell’ordine investigano su dieci diversi episodi criminali verificatisi soprattutto intorno alla stazione Centrale e in zona corso Como e via Lecco di cui responsabili pare siano dei giovani stranieri.