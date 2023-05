1923-2023. Cento anni con Testori – Maggio 2023: un mese nel segno di Testori

Il 12 maggio 2023 si celebrano i 100 dalla nascita di Giovanni Testori, intellettuale fuori dagli schemi che, con la sua vastissima e appassionata attività, ha toccato diversi ambiti creativi, dalla letteratura al romanzo, dal teatro alla storia dell’arte, dal giornalismo alla critica e alla poesia. Una data importante sottolineata da un calendario fitto di iniziative organizzate dall’Associazione Giovanni Testori e da Casa Testori insieme a significative istituzioni milanesi, a protagonisti del teatro e della cultura, ma anche scuole e giovani studenti.

Il Centenario di Giovanni Testori ha ricevuto il sostegno di Fondazione Cariplo. Il fitto programma ha BancaIntesa come Main Partner, GiGroup Partner e Trenord Travel Partner.

Una coralità di eventi che inizia il 6 maggio con un’azione pubblica teatrale curata dall’attore Andrea Carabelli, il quale ha coinvolto oltre 200 studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Novate Milanese che decanteranno i versi di Testori per tutte le vie di Novate, trasformando il comune in un inconsueto teatro diffuso.

L’8 maggio la parola passa a uno straordinario gruppo di attrici che si sono già cimentate con i testi dello scrittore novatese: Anna Della Rosa, Iaia Forte, Federica Fracassi, Anna Nogara, e Marina Rocco e la presenza speciale di Andrea Soffiantini. Lo spettacolo nasce da un’idea di Giuseppina Carutti, che cura anche la messa in scena al Teatro Franco Parenti.

Il 13 maggio è la volta di una delle iniziative più attese: il Treno Testori, un progetto di Casa Testori e TreNord. Per la prima volta due carrozze storiche da poco restaurate accoglieranno i viaggiatori in un viaggio esclusivo dalla stazione di Novate Milanese fino a Milano Cadorna e viceversa a bordo proprio di uno dei treni quotidianamente usati da Giovanni Testori, scrittore pendolare che durante i suoi quotidiani spostamenti da Novate a Milano e ritorno portava sulle carrozze la sua cultura, il suo teatro, i suoi giornali, i suoi personaggi. Nel corso del viaggio sul Treno Testori si svolgerà un’azione teatrale con otto giovani attori guidati dal regista Andrea Chiodi imperniata sui personaggi del Fabbricone.

Il 15 maggio il Piccolo Teatro Strehler presenta “LUCHINO”. Umberto Orsini leggerà le più belle pagine della biografia di Visconti, scritta da Testori nel 1972, ritrovata e recentemente pubblicata da Feltrinelli. Il grande attore era nel cast della celebre messa in scena dell’Arialda del 1960, con la regia di Visconti. La messa in scena sul palco dello Strehler, con immagini e spezzoni filmati, è curata da Giovanni Agosti, che è anche il curatore del volume, un successo editoriale, arrivato già alla seconda ristampa.

Al Salone del Libro di Torino il 18 maggio ci sarà la presentazione del Meridiano Mondadori dedicato a Testori. Quasi 2mila pagine di “Opere scelte” con un inserto di immagini per accompagnare i testi di critica d’arte selezionati. Un volume che attraversa tutti gli ambiti della scrittura di Testori, dando una rappresentazione completa del suo mondo poetico. Saranno presenti il curatore Giovanni Agosti, Giovanni Boccardo, autore delle preziose note ai testi e Giuseppe Frangi, che ha stilato la cronologia.

Dal 25 al 28 maggio al Desidera Teatro Oscar “CONVERSAZIONI CON TESTORI”, una suggestiva drammaturgia curata da Giulia Asselta e ricavata dai dialoghi che Luca Doninelli, documento commovente e importantissimo per conoscere Testori. La parte dello scrittore è affidata ad uno dei suoi attori più fedeli, Andrea Soffiantini. La regia è di Paolo Bignamini. In collaborazione con il Teatro degli Incamminati.

Prosegue fino al 15 luglio la mostra FOTOROMANZO TESTORI Immagini di una vita, un’ampia retrospettiva di fotografie, installazioni video e audio originali, per conoscere vita e opere di Giovanni Testori nei suoi aspetti famigliari e pubblici, attraverso l’occhio di grandi fotografi e testimonianze inedite. Immagini di scena, documentarie e di studio per raccontare la sfaccettata attività dell’intellettuale novatese ma anche di godere della grande fotografia italiana e della storia culturale e sociale del Novecento.

PALINSESTO MAGGIO TESTORIANO

Sabato 6 maggio

TESTORI TORNA A SCUOLA

Azione pubblica con i ragazzi delle terze medie di Novate Milanese

Regia di Andrea Carabelli

È la restituzione pubblica del laboratorio teatrale coordinato dall’Associazione Teatro degli Scarozzanti e dal suo creatore Andrea Carabelli, attore, regista e maestro di teatro che ha coinvolto oltre 200 studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Novate Milanese in un percorso di conoscenza di Giovanni Testori attraverso i testi narrativi e teatrali, i racconti, gli articoli di giornale, gli scritti d’arte per poterli “declamare” alla città.

8 maggio

TESTORI “CON-SONANTE”

Teatro Franco Parenti, ore 20,30

La forza delle consonanti è il cuore della meravigliosa lingua testoriana. Il Teatro Franco Parenti convoca cinque grandi attrici testoriane, Anna Della Rosa, Iaia Forte, Federica Fracassi, Anna Nogara, e Marina Rocco, che si sono già cimentate con i testi dello scrittore novatese, con anche la presenza speciale di Andrea Soffiantini, attorno ad un percorso che ne mette al centro la lingua. Un palinsesto di brani che evidenziano la forza che le consonanti assumono nella costruzione della lingua testoriana, nella continua ricerca di una convergenza tra senso e suono. La consonante come particella vocale che entra nelle fibre del presente. Testori si muove sulla scorta di Dante: l’avvio della sua ricerca è nel canto XXXII dell’Inferno. Ma il peregrinare consonantico va dalla “z” che segna l’incipit dell’Ambleto e tutta l’esperienza degli “scarozzanti”, alla “c” del balbettio di Factum est, dalla “d” di Passio Laetitiae et Felicitatis alla “s” di Sfaust e sdiSoré, alla “m” di Conversazione con la morte, per arrivare alla “q” e alla “l” sulle quali il Maestro mette alla lavoro i suoi allievi ne I Promessi sposi alla prova.

https://www.piccoloteatro.org/it/promo/promozione-luchino-visconti-per-premio-testori

12 maggio

BUON COMPLEANNO TESTORI

Il 12 maggio giorno in cui ricorrono i 100 anni dalla nascita di Testori, la sua casa di Novate resterà aperta eccezionalmente fino alle 23.00: sarà possibile visitare la mostra in corso, “Fotoromanzo Testori”; alle 21.00 ci sarà il taglio della torta.

Casa Testori, Novate Milanese

13 maggio

TRENO TESTORI

Azione teatrale sulle carrozze storiche di Trenord

Un evento Trenord in collaborazione con Casa Testori

Regia Andrea Chiodi

Con Giulia Di Rienzi, Cosimo Grilli, Jonathan Lazzini, Sebastian Luque Herrera, Laura Palmeri, Antonio Perretta, Alessia Spinelli, Giacomo Toccaceli, Emilia Tiburzi e Beatrice Verzotti.

Coordinamento Giuditta Lombardi

Trenord rimette sui binari il treno storico appena restaurato per celebrare la figura e le opere di Giovanni Testori: nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita dell’artista, l’azienda ferroviaria lombarda, in collaborazione con Casa Testori, organizza sabato 13 maggio quattro corse di un convoglio d’epoca fra Novate Milanese e Milano Cadorna, tratta su cui viaggiava quotidianamente Testori, lo “scrittore pendolare”.

Un’azione teatrale con otto giovani attori, guidati dal regista Andrea Chiodi che si svolgerà su due carrozze storiche appena restaurate da TreNord e che per la prima volta accoglieranno i viaggiatori nel percorso Novate Milano Cadorna e ritorno, quello che lo scrittore-pendolare faceva tutti i giorni. Al cuore dell’azione teatrale le pagine del Fabbricone, ambientate nella Milano attraversata dai binari delle Ferrovie Nord. Un progetto di Casa Testori e TreNord per rievocare ciò che ogni giorno succedeva quando Giovanni Testori saliva su quelle carrozze. “Giovanni Testori ogni mattina svuotava le sue tasche piene di storie davanti a me. Sulle carrozze delle Ferrovie Nord spuntano i fantasmi di Luchino Visconti, Pasolini, Géricault, Alain Delon, Arbasino, Grünewald, Gadda, Rubens, Papa Wojtyla, Montale, Tanzio da Varallo, Giulio Einaudi…”. Sono le parole di Ambrogio Borsani, testimone di quei viaggi che in questa rievocazione riprendono vita.

Un viaggio esclusivo che i viaggiatori potranno fare dalla stazione di Novate Milanese fino a Milano Cadorna e viceversa a bordo di uno dei treni quotidianamente usati da Giovanni Testori, scrittore pendolare. Nel corso del viaggio verranno letti e interpretati brani che entrano in diretta relazione con i luoghi attraversati nel percorso e l’umanità che li ha abitati: Villapizzone, Vialba, Quarto Oggiaro, Roserio, Bovisa..

Saranno organizzate due partenze dalla Stazione di Novate Milanese alle ore 14:25 e alle ore 16:25

e due partenze dalla Stazione Milano Cadorna alle ore 15:30 e alle ore 17:30

Registrazione gratuita obbligatoria su Eventbrite:

https://www.eventbrite.com/cc/treno-testori-2053989

NB. Le varie tratte sono le repliche dello stesso spettacolo. Si prega di registrarsi a un solo viaggio del Treno Testori. Il Biglietto di Eventbrite è valido per il viaggio sul treno storico e anche per il viaggio di ritorno su un treno ordinario di Trenord, sulla medesima tratta, il 13 maggio 2023.

15 maggio

LUCHINO: VISCONTI SECONDO TESTORI

Umberto Orsini legge pagine della biografia ritrovata ed edita da Feltrinelli,

Realizzazione scenica a cura di Giovanni Agosti

Piccolo Teatro Strehler, ore 20.30

Il grande attore, che era nel cast della celebre Arialda del 1960, legge le più belle pagine della biografia di Visconti, scritta da Testori nel 1972, che si credeva perduta e che è stata ritrovata e recentemente pubblicata da Feltrinelli. La messa in scena sul palco dello Strehler, con immagini e spezzoni filmati, è curata da Giovanni Agosti, che è anche il curatore del volume, un successo editoriale, arrivato già alla seconda ristampa. “Luchino è qualcosa di molto diverso da ogni altro libro – e quanti ce ne sono – relativo al regista milanese. Testori schizza un profilo, a strati, che punta ad andare all’osso di quella che, quando queste pagine sono state scritte, si sarebbe definita la poetica di Visconti”. Come quasi sempre accade per la scrittura di Testori, anche questo testo contiene una sua intrinseca teatralità. Di qui l’idea di portarlo sul palcoscenico del Teatro Strehler, in occasione del centenario dello scrittore, grazie all’interpretazione di Umberto Orsini.

https://www.piccoloteatro.org/it/promo/promozione-luchino-visconti-per-premio-testori

18 maggio

TESTORI, OPERE SCELTE

Salone del Libro di Torino, ore 18

A cura di Giovanni Agosti

Note ai testi di Giovanni Boccardo

Presentazione pubblica del “Meridiano Mondadori” dedicato a Giovanni Testori. Quasi 2mila pagine di “Opere scelte” con un inserto di immagini per accompagnare i testi di critica d’arte selezionati. Un volume che attraversa tutti gli ambiti della scrittura di Testori, dando una rappresentazione completa del suo mondo poetico. Saranno presenti il curatore Giovanni Agosti, Giovanni Boccardo, autore delle preziose note ai testi e Giuseppe Frangi, che ha stilato la cronologia.

25 – 28 maggio 2023

CONVERSAZIONI CON TESTORI

con Andrea Soffiantini

regia di Paolo Bignamini

adattamento e aiuto regia Giulia Asselta

produzione Teatro de Gli Incamminati

Desidera Teatro Oscar

Conversazioni con Testori vuole essere un omaggio all’uomo, all’intellettuale, all’artista, a partire dall’omonimo libro-intervista di Luca Doninelli. Il testo del libro, corretto poco prima della morte da Testori, è un vero e proprio testamento spirituale, un documento incomparabile sia dal punto di vista storico e culturale che da quello più strettamente umano. La voce e il carisma di Andrea Soffiantini – attore scoperto agli inizi della sua carriera proprio da Testori – restituiscono in scena i tratti dell’umanità più intima dell’uomo, dell’intellettuale e dell’artista, restituendo le molteplici sfaccettature del volume. Riemerge, in questo modo, l’autoritratto che Testori ha voluto consegnare all’allievo prediletto, Luca Doninelli, e che oggi, a trent’anni scomparsa del grande scrittore, permette di imbattersi nelle peculiarità della sua figura, di confrontarsi e immedesimarsi con il suo pensiero, attraversando i risvolti più significativi della sua esistenza.

Maggio 2023

INAUGURAZIONE PADIGLIONE GILDA

Novate Milanese, giardino di Casa Testori

Un padiglione multimediale e multifunzionale installato nel giardino di Casa Testori. Una “casa” nella Casa che permetterà di ampliare l’offerta di attività didattiche e inclusive, ma anche gli incontri pubblici e le presentazioni. Una possibilità per il territorio di incontrare la proposta educativa, didattica e culturale della casa di Giovanni Testori.

Palinsesto completo su www.giovannitestori.it e www.casatestori.it