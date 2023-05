Quartiere Isola: dopo soli due anni il Comune si è dimenticato di P.le Archinto?

Era il 4 dicembre 2020 quando venne inaugurato piazzale Archinto, la graziosa piazzetta dell’Isola trasformata finalmente in un bel luogo per la gente e gli abitanti del quartiere. Area pedonale, giochini per i più piccoli, aiuole e tanto verde. Un luogo magico.

Aprile 2023 (foto a seguire), due abbondanti anni dopo, la piazza e il verde sembra siano stati dimenticati dal Comune. Aiuole verdi sparite o quasi, alberi (parecchi) seccati, tagliati e non più rimpiazzati (almeno sinora), per non dire della situazione nelle ore serali, quando le auto vengono parcheggiate ovunque, anche sulle aiuole e il degrado aumenta, come avevano già denunciato i residenti nel 2021 (schiamazzi, bottiglie, vetri rotti e urina ovunque).

Insomma, bello vedere i risultati appena dopo l’inaugurazione (foto sopra), ma mantenere questi spazi in ordine e in maniera decente dopo qualche anno, sarebbe la grande sfida (anche se il Comune, dobbiamo dirlo, cerca di mantenere almeno pulito il più possibile il piazzale ogni giorno, riuscendoci sino al calar della sera).

Alcuni tronchesi di alberi segati perché seccati e chissà quando saranno rimpiazzati.

Naturalmente altro male della rinnovata piazza sono i parcheggi selvaggi (che affliggono l’intera Isola e non solo). Possibile che il Comune debba (o dovrebbe) mettere barriere per impedire il parcheggio selvaggio su aiuole e quant’altro? Possibile che il buonsenso e la civiltà non esistano più?

Foto Comitato Archinto Foto Comitato Archinto Blog Urbanfile