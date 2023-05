Piazza Carbonari, Lega: area verde ridotta a una tendopoli, serve presidio fisso

“Anche un quartiere residenziale e notoriamente senza problemi come Maggiolina si sta trasformando in una pericolosa favela. La tendopoli nelle aree verdi e sotto i cavalcavia, teatro anche di una recente violenza sessuale, vanno sgomberate senza se e senza ma. Il sindaco Sala, anziché occuparsi di Area B e ciclabili, batta un colpo. E lo faccia subito, con uno sgombero massiccio. Il quartiere è stanco e non vorremmo arrivare a episodi ancora più gravi prima che si intervenga. Urge un presidio fisso della Polizia Locale in modo da evitare nuovi accampamenti. Ormai il degrado e l’illegalità dalla stazione Centrale si stanno propagando a macchia d’olio: non c’è più tempo da perdere. Continueremo a monitorare la situazione finché il Comune, finalmente, non risolverà del tutto il problema”. Lo dichiarano Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino della Lega Milano e Samuele Piscina consigliere comunale che questa mattina hanno organizzato una manifestazione in piazza Carbonari, nel quartiere Maggiolina, per chiedere ‘lo sgombero della tendopoli che da mesi si è formata nelle aree verdi’.

