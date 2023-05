L’Aiea allerta sul rischio di un incidente nucleare nella centrale di Zaporizhzhia

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha avvertito del rischio di un “grave incidente nucleare” alla centrale di Zaporizhzhia, occupata dalle forze russe in Ucraina, a causa dell’evacuazione di una città vicina dove vive la maggior parte dei dipendenti e la situazione “potenzialmente pericolosa” attorno al sito. “La situazione nell’area vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia sta diventando sempre più imprevedibile e potenzialmente pericolosa”, ha avvertito Rafael Grossi, citato in un comunicato dell’Aiea. “Questo grande impianto nucleare deve essere protetto. Continuerò a sollecitare l’impegno di tutte le parti per raggiungere questo obiettivo vitale e l’Aiea continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere per contribuire a garantire la sicurezza nucleare e la protezione dell’impianto”, ha dichiarato. Gli esperti dell’Agenzia, che si trovano nell’area, stanno monitorando da vicino la situazione per “rilevare qualunque potenziale impatto sulla sicurezza nucleare”, ha affermato Grossi. Preoccupazione condivisa da Ivan Fedorov, sindaco di Melitopol, che ha stimato su Telegram che l’”evacuazione” annunciata dalle autorità russe sia stata fatta troppo in fretta. Enormi code si sono formate al checkpoint di Chonhar sulla strada che collega Melitopol alla Crimea, ha spiegato. Un’evacuazione dei dipendenti della centrale nucleare, sotto occupazione russa e i cui sei reattori sono spenti, non è attualmente prevista, ha annunciato Yuri Tchernichuk, direttore del sito nominato dalle autorità russe. Il direttore regionale insediato da Mosca, Evgueni Balitski, ha annunciato l’evacuazione parziale di diciotto località sotto occupazione russa nella regione di Zaporizhzhia, in particolare Energodar. Queste evacuazioni, “temporanee” secondo Balitski, riguardano principalmente bambini con i loro genitori, anziani e disabili e pazienti ospedalieri. Si presentano come un provvedimento preso in risposta al moltiplicarsi, secondo lui, dei bombardamenti ucraini negli ultimi giorni.

