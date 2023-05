Il campo fantasma (con Video)

Un’area verde nel Municipio 7 di Milano, un tempo un campetto da calcio in erba naturale, è ora abbandonata e usata come discarica di rifiuti dopo che la concessione alla società calcistica è stata revocata nel 2015. In questo nuovo monitoraggio, scopriamo di più sull’area e sulla sua inquietante storia con @AntonioSalinari (Cons. FDI Municipio 7 Milano) e @DiamondFrank.

