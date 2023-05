Un libro a cura del dott. Massimo Berruto, responsabile della Chirurgia articolare del ginocchio dell’ASST Gaetano Pini-CTO, che analizza le patologie e gli infortuni più frequenti nelle varie discipline sportive.

“Traumasport 10.10, i 10 infortuni più frequenti nei 10 sport più praticati in Italia” è il titolo del manuale a cura del dott. Massimo Berruto, Direttore della Chirurgia articolare del ginocchio dell’ASST Gaetano Pini-CTO, edito da Minerva Edizioni. Un volume che si rivolge in modo particolare agli specialisti (ortopedici, fisioterapisti, medici dello sport) in cui sono tratti, con un approccio scientifico ma anche divulgativo, le patologie traumatiche più frequenti degli sport maggiormente praticati in Italia, come spiega il dott. Berruto: “Con gli autori, abbiamo scelto di trattare per ciascuna disciplina sportiva, la relativa patologia più frequente, allo scopo di fornire delle precise linee guida su come affrontarle. Per esempio, parliamo di lesioni del legamento crociato anteriore del ginocchio solo nel capitolo dedicato al Calcio, anche se è una problema che interessa gli sportivi di altre discipline, ma è tipico nei calciatori. L’idea alla base del libro è che sia un manuale di facile consultazione”.

Ma quali sono gli sport più praticati in Italia? In base alle statistiche più recenti tra gli sport più diffusi ci sono Calcio, Tennis, Volley, Basket, Runnig, Rugby, Golf e Padel. “Non abbiamo inserito Sci e Ciclismo – specifica il curatore del libro – per evitare che il volume, già molto ricco, potesse diventare un tomo troppo articolato. Abbiamo invece dedicato due capitoli a tematiche che vanno affermandosi sempre di più in questi anni, ovvero la Traumatologia dell’atleta adolescente e il ritorno allo sport dopo infortunio o il trattamento chirurgico”. Tra gli autori che hanno collaborato alla stesura di “Traumasport 10.10” figurano anche altri professionisti dell’ASST Gaetano Pini-CTO: il dott. Paolo Ferrua, ortopedico della Prima Clinica ortopedica e i dottori Antonio Memeo e Francesco Uboldi, rispettivamente direttore e ortopedico dell’Ortopedia e Traumatologia Pediatrica.

*****

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini-CTO, punto di riferimento per l’ortopedia, la riabilitazione specialistica, la reumatologia e la neurologia, a livello nazionale, comprende a Milano tre presidi ospedalieri: il Gaetano Pini, il CTO e il Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi. L’ASST Gaetano Pini-CTO – evoluzione della Scuola Ortopedica milanese nata nel 1874 – è specializzata in patologie e traumi dell’apparato muscolo-scheletrico, reumatologia e fisiatria. L’Azienda accoglie ogni anno più di 800mila utenti e i suoi specialisti lavorano con le più sofisticate tecniche di imaging, attraverso sale operatorie sia convenzionali sia dotate delle ultime tecnologie. L’ASST Gaetano Pini-CTO è centro erogatore per la presa in carico dei pazienti cronici nell’ambito delle patologie reumatologiche e della Malattia di Parkinson.