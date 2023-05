Milano Football Week, tre giorni di grande calcio: il programma

Dal 12 al 14 maggio ci saranno tre giorni di grande calcio a Milano. In programma la Milano Football Week, con interventi di ex giocatori ed esperti del settore. Tutto completamente gratis. Tutti i talk in programma si terranno all’interno di tre sale di Anteo Palazzo del Cinema riservate. Sarà possibile garantirsi la presenza a partire da lunedì 8 maggio sul sito milanofootballweek.it, ma l’accesso è completamente libero fino ad esaurimento dei posti. La Milano Football Week avrà in programma una Fan Zone in Piazza XXV Aprile e degli eventi di Padel in Piazza Gae Aulenti in Portanuova. Un evento molto importante, al quale parteciperanno volti noti anche del Milan, come, ad esempio, Shevchenko, Boban, Capello, Scaroni e Brocchi. Ecco il programma dei tre giorni, con tutti gli eventi nell’arco delle tre giornate.