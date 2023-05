Incontri musicali: gli appuntamenti di maggio all’Auditorium Lattuada

Di seguito gli Incontri Musicali della Fondazione Società dei Concerti di Milano in programma a maggio all’Auditorium Lattuada (corso di Porta Vigentina 15/A, Milano). Protagonista dell’appuntamento di lunedì 8 maggio (ore 20.30) è la pianista Martina Consonni: dal debutto a soli 10 anni con l’Orchestra Filarmonica di Bacau e dopo aver vinto 55 concorsi, oggi è richiesta in tutto il mondo come solista e camerista e nei prossimi mesi è previsto il suo album di debutto per Warner Classic. Il programma del concerto, raffinato e con autori amati dal grande pubblico, è impreziosito dal Rondo Capriccioso di Mendelssohn, un brano elegante e sensibile molto diffuso nel repertorio dell’epoca ma non altrettanto nei recital pianistici d’oggi.

Martina Consonni, pianoforte

Schumann,Papillons op. 2 Mendelssohn,Rondo Capriccioso in mi minore op. 14 Chopin,Ballata n. 1 in sol minore op. 23 Chopin,Ballata n. 2 in fa maggiore op. 38 Chopin,Scherzo n. 2 in si bemolle minore op. 31

Lunedì 15 maggio (ore 20.30) l’Auditorium Lattuada ospita il pianista Slava Guerchovitch, un talento innato che ad appena 24 anni ha già vinto prestigiosi concorsi internazionali e debuttato sia con orchestra che come solista. Il programma, caratterizzato da un dialogo tra il passato ed il presente, dimostra la maturità tecnica e personale di un musicista ancora molto giovane: oltre a due brani di Bach (un Preludio e Fuga e una composizione dedicata al fratello partito in guerra), Guerchovitch propone Le Tombeau De Couperin, omaggio di Ravel alla musica francese del XVIII secolo, e uno dei brani più difficili del repertorio pianistico: la Dante Sonata di Liszt, ispirata alla Divina Commedia.

Slava Guerchovitch, pianoforte

S. Bach,Preludio e Fuga n. 21, da Well-Tempered Clavier, libro 1

Liszt,Après une lecture du Dante S. Bach,Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo Ravel,Tombeau de Couperin

Concerto da non perdere quello di lunedì 22 maggio (ore 20.30), che vede l’atteso ritorno alla Società dei Concerti della storica Civica Orchestra Fiati di Milano che, diretta dal giovane ma già affermato Federico Frigo, propone un programma che mette in luce le tante sonorità dei fiati. In apertura di concerto, una breve Sinfonia di Donizetti, seguita da un Octet-Partita di Krommer, compositore molto apprezzato nella Vienna di inizio ´800, e da una trascrizione della celebre Sinfonia da Le nozze di Figaro di Mozart. Chiude la serata la brillante suite Le Gay Paris per tromba solista con accompagnamento di fiati: il sagace umorismo del compositore francese allievo di Nadia Boulanger si riconosce in quest’opera dalle melodie luminose e dal carattere pungente.

Civica Orchestra Fiati di Milano

Federico Frigo, direttore

Donizetti,Sinfonia per fiati in Sol minore A 509 Krommer,Octet-Partita in Sib maggiore op. 67

W.A. Mozart (trasc. Johann Nepomuk), Le nozze di Figaro – Ouverture K 492

Françaix,Le Gay Paris

I protagonisti indiscussi del concerto di lunedì 29 maggio (ore 20.30) sono Lorenzo Albanese e la fisarmonica, uno strumento diffuso in tutto il mondo ma ancora tutto da scoprire. Considerato uno dei migliori giovani talenti della scena musicale italiana, vincitore di numerosi premi fra i quali l’Amadeus Factory (primo talent dedicato alla musica classica), Albanese propone un programma attraverso il quale guida il pubblico alla scoperta delle molteplici possibilità e sfaccettature della fisarmonica, affiancando a trascrizioni di autori famosi quali Pachelbel e Vivaldi, brani di fisarmonicisti affermati come Franck Angelis e Wiatchelav Semionow.

Lorenzo Albanese, fisarmonica

Pachelbel,Ciaccona in Fa minore Angelis,Etude Semionow,Kalina Krasnaja Vivaldi,Inverno Semionow,3° tempo Sonata n. 1 Angelis,Romanza Semionow,Brahmsiana

Biglietti: 5 euro, in vendita sul sito www.soconcerti.it o presso l’Auditorium Lattuada la sera stessa del concerto, a partire dalle ore 20.

Biglietti ridotti per gli under30: 2 euro, in vendita presso la sede di Fondazione La Società dei Concerti (corso di Porta Vittoria 18, Milano) o presso l’Auditorium Lattuada la sera stessa del concerto, a partire dalle ore 20.