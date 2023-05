Da domenica al via le visite guidate delle GEV nei parchi cittadini

Domenica prossima, dalle 10 alle 12, nel giardino della Villa Belgiojoso Bonaparte, le Guardie ecologiche volontarie (Gev) di Milano hanno organizzato una visita guidata del parco, la prima di un ciclo di incontri dal titolo “Meraviglie e tesori nascosti nei parchi di Milano” che proseguirà fino ad ottobre. Tredici appuntamenti, distribuiti nei nove municipi per l’obiettivo far conoscere le oltre 170 specie botaniche presenti in città. “Scoprire le meraviglie dei parchi di Milano con le Guardie ecologiche è un’esperienza molto interessante – dichiara Marco Granelli, assessore alla Sicurezza – perché questi volontari e volontarie del Comune li conoscono benissimo. Abbiamo scelto un parco per ogni Municipio per invitare i cittadini e le cittadine a scoprire il giardino sotto casa o magari quello del vicino dove, si sa, l’erba è sempre più verde”. Le Gev sono un corpo di volontari e volontarie per la vigilanza ecologica. Favoriscono la formazione di una coscienza civica e stimolano al rispetto e all’interesse per la natura e per il territorio. Durante il servizio le Gev sono pubblici ufficiali con funzioni di polizia amministrativa e possono accertare e sanzionare alcuni abusi che riguardano il verde pubblico. Le Guardie ecologiche sono 180 e operative su tutto il territorio cittadino. Chiunque può diventarlo dopo aver seguito un corso preparatorio. Da diversi anni le Guardie ecologiche organizzano visite guidate lungo i percorsi botanici dei parchi cittadini per far conoscere alberi, fiori, arbusti che popolano Milano. Con le prime visite di maggio è possibile godere delle fioriture mentre con le ultime, dopo l’estate, tra settembre e ottobre, si è spettatori del foliage autunnale. Il programma del 2023 prevede, oltre all’appuntamento del 7 maggio, il 13 maggio al parco Vittorio Formentano, il 20 maggio al parco Alessandrina Ravizza, il 28 maggio al parco delle Crocerossine, quindi il 3 giugno al parco delle Cave, il 10 giugno al parco Martiri della Libertà di via Petrocchi, il 18 giugno al parco della Lambretta, il 25 giugno al parco di Villa Scheibler. Le visite riprendono poi il 10 settembre al giardino Maria Peron e suor Giovanna Mosna, il 16 settembre al parco Aldo Aniasi, il 17 settembre al giardino della Guastalla, il 23 settembre al giardino Gregor Mendel e, infine, l’ultima visita in pieno autunno, il 21 ottobre, al parco Lambro. Tutti gli appuntamenti sono fissati tra le ore 10 e le 12, per i punti di ritrovo è possibile consultare il sito del Comune di Milano. Le visite sono aperte a tutti, gratuite e non richiedono prenotazioni. Il ritrovo di domenica 7 maggio alle ore 10 è in via Palestro 16.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845