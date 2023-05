Convention nazionale di Forza Italia a Milano: grande partecipazione, il partito si ricompatta attorno al presidente

“Sarà una lunga non stop”, ha spiegato il coordinatore lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte. “I giovani accreditati sono 500 da tutta Italia. Sarà una convention di qualità, con i tavoli di lavoro dei ministri. E un dato importante è la della presenza degli under 25”.

Dopo il momento istituzionale, è stata organizzata una festa dedicata ai giovani del partito.

Intanto il leader di Forza Italia ha preparato il suo discorso, che sarà incentrato sul passato e sul futuro del partito. Con la due giorni di Milano Forza Italia punta a sottolineare il ruolo del partito nel governo come forza di centro e in Europa con il Ppe.

Standing ovation per il presidente Berlusconi

I lavori della due giorni si erano aperti con un grande applauso per Berlusconi, a cui tutte le personalità e le istituzioni intervenute hanno dedicato parole di stima e di auguri di pronta guarigione.

E il vice premier Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, ha sottolineato “Se oggi in Italia c’è un Governo centrodestra è innanzitutto grazie a Silvio Berlusconi che nel ’94 ha impedito alla sinistra di arrivare al Governo. Ecco perché dobbiamo rivendicare il nostro ruolo. Abbiamo vinto a settembre perché i cittadini vogliono un Governo di centrodestra, abbiamo il dovere di svolgere questo ruolo” di forza moderata e liberare “all’ interno del Governo”. “Siamo parte di una coalizione, non c’è il partito unico siamo alleati ma siamo diversi – ha aggiunto – siamo liberali garantisti riformisti”. Quindi, ha proseguito dobbiamo lavorare “portando sul tavolo del Governo i nostri valori” in modo “costruttivo”. “Siamo leali, seri e affidabili ma vogliamo conservare sempre la nostra identità”. “I nostri alleati possono contare su di noi – ha poi sottolineato . “Il primo obiettivo di questa convention è confermare all’Italia che la nostra forza politica è presente, guarda al futuro ha un grande leader che si chiama Silvio Berlusconi che rappresenta la nostra storia e il nostro futuro, domani lo ascolteremo”.

Agli auguri di pronta guarigione per Berlusconi si sono uniti anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber, intervenuti in video. E proprio Weber ha sottolineato quanto “il modello italiano” di alleanza di governo sia “particolarmente interessante per il Ppe” in particolare in vista delle elezioni europee del 2024.