ATM, De Corato: metro insicure, Sala non schiera i vigili

“Nonostante il ministro degli Interni Piantedosi, abbia predisposto un rafforzamento di Polizia e Carabinieri, in vista anche del Comitato sulla Sicurezza che si terrà in città il prossimo 10 Maggio, Sala continua a non schierare e far controllare il territorio dalla Polizia Locale, sia all’interno che all’esterno delle stazioni dei treni e delle metropolitane. Ma i 3.200 vigili dove sono e cosa fanno? La città è in preda alla criminalità e delinquenza straniera e il Viminale sta continuando a mettere in campo i propri, massimi, sforzi per sopperire alle mancanze dell’Amministrazione Comunale”. Lo dichiara il deputato di Fratelli D’Italia De Corato, commentando il ferimento algerino di 37 anni aggredito con un’arma da taglio e rapinato del cellulare e dei suoi 300 euro nei pressi della stazione della metropolitana M2 Garibaldi.

