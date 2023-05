Presidio noi moderati: “Su asili nido servono risposte urgenti”

Protesta davanti a a Palazzo Marino “per chiedere al sindaco e alla giunta risposte urgenti sull’emergenza asili nido a Milano” Al sit-in, organizzato da Noi Moderati, hanno partecipato anche alcune mamme con bambini.

Davanti allo striscione “Date asilo ai bambini” a intervenire è stato Alessandro Colucci parlamentare di Noi moderati”: “Sono 3.800 le famiglie che attendono un posto in asilo nido. Il Comune di Milano ha fatto un progetto da 5 milioni, Roma da 28. Questa non è una città per giovani. Non è più una città accogliente, i ragazzi si licenziano per tenere i bambini, la situazione è drammatica. Non è accettabile che ci siano famiglie fatte da due ragazzi uno dei quali deve rinunciare al lavoro. Non è un Comune serio, non ci sono progetti e si sta decidendo di fare altro”. Secondo Colucci “la città non può essere solo turismo, prima si devono accogliere i propri cittadini”.

“Il futuro sono i giovani, le coppie e i bambini – ha ribadito -. Il Consiglio comunale è alle quattro di pomeriggio e non possono nemmeno venire qui perché devono lavorare. Ci sono coppie escluse dalla graduatoria, sotto pandemia si era risolto con i voucher ma quelle risorse non ci sono più”.