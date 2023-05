Milano: “Lampugnano” vergognoso hub del degrado

Sabato 6 Maggio ore 11 primo presidio contro il degrado di LAMPUGNANO, Fratelli d’Italia chiede al Sindaco Sala di intervenire immediatamente per garantire la legalità e la sicurezza “Lampugnano è uno dei maggiori hub di Milano ed è considerato uno dei peggiori d’Europa. Questo terminal di pullman è la precisa definizione di degrado” così Stefano Maullu deputato e coordinatore cittadino di FdI.

“I furti in questa zona sono all’ordine del giorno, turisti e passanti vengono rapinati con regolarità. Si trovano gli scarti di refurtiva abbandonata nelle vie laterali. L’illegalità regna sovrana; così come bivacchi, sporcizia, fetore e zero sicurezza. Per non parlare della prostituzione presente da anni in questa zona. È un ingresso principale della città per moltissimi viaggiatori, è questo il benvenuto che Milano vuole dare?

È sconcertante il totale disinteresse dell’amministrazione cittadina rispetto alla riqualificazione di un luogo che merita di essere radicalmente ripensato sulla base delle esperienze degli hub aeroportuali e delle stazioni internazionali. Nel frattempo, è imprescindibile per la sicurezza di tutta la zona che l’amministrazione pensi immediatamente ad un presidio fisso delle forze della Polizia Locale”.

Beatrice Mardegan,

consigliere e capogruppo di Fratelli d’Italia al Municipio 8