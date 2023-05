Criminalità a Milano: furti, aggressioni in ogni zona

Viale Coni Zugna, sorpreso a rubare portafogli sul tram: arrestato

– Ha sfilato il portafogli dalla tasca di un uomo mentre scendeva dal tram, ma è stato notato da un’altra passeggera che ha richiamato l’attenzione della polizia in servizio in zona ed è stato arrestato. E’ successo ieri attorno alle 13 alla fermata del tram 14 in viale Coni Zugna. Vittima un anziano iraniano. Il ladro, un 57enne albanese, è stato raggiunto dagli agenti e arrestato con l’accusa di furto pluriaggravato.

Aggredisce agenti e danneggia volante: arrestato

– Mercoledì notte, intorno alle tre è stata segnalata alle forze dell’ordine, la presenza “sospetta” di un ragazzo nordafricano in piazzale Gabrio Rosa, zona Corvetto. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato un marocchino di 29 anni che corrispondeva alla descrizione, molto agitato. Alla vista dei poliziotti ha cominciato a dare in escandescenze e quando lo hanno avvicinato li ha colpiti con calci e pugni. Una volta all’interno della volante ha danneggiato il finestrino posteriore. Il giovane è stato arrestato per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Ripa Porta Ticinese, sorpreso a rubare in spogliatoio minimarket: arrestato

– Approfittando di un momento di confusione all’interno di un mini market in Ripa di Porta Ticinese, si è introdotto nello spogliatoio del personale dove ha rubato un portafogli, 100 euro in contanti e un paio di occhiali, ma è stato visto da uno dei dipendenti. E’ successo ieri pomeriggio attorno alle 15. L’uomo, un 56enne italiano, con precedenti, è stato arrestato per tentato furto aggravato

Via Saint Bon, minaccia farmacista e ruba 400 euro dalla cassa

– Rapina in farmacia in via Saint Bon, zona Bande Nere: poco dopo le 19 di mercoledì un uomo travisato da una mascherina blu e con le dita coperte dal nastro adesivo, per non lasciare impronte, ha minaccia verbalmente la farmacista, un’italiana di 48 anni, ed scappa con 400 euro in contanti, presi dalla cassa.

(fonte mianews)