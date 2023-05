Teatro Franco Parenti – Gioele Dix in “Ma per fortuna che c’era il Gaber” – dal 17 maggio

In occasione del ventennale della sua scomparsa, Gioele Dix rende omaggio a Giorgio Gaber e al suo talento inimitabile di artista. Non soltanto un cantautore, ma soprattutto un pensatore, capace di intercettare gli umori e le contraddizioni della sua contemporaneità. Gaberiano appassionato fin da giovane, Dix sale sul palcoscenico del Parenti per condurci in un insolito viaggio in cui brani conosciuti del repertorio di Gaber e Luporini si intrecciano a materiali variamente inediti: testi mai musicati, canzoni mai eseguite dal vivo, monologhi abbozzati e mai completati, che la Fondazione Gaber ha messo generosamente a disposizione del progetto. Uno spettacolo speciale, fra sorprese e rievocazioni personali, che vede Gioele Dix in veste di attore e di cantante, accompagnato da Silvano Belfiore al pianoforte e Savino Cesario alle chitarre.

Ma per fortuna che c’era il Gaber – Viaggio fra inediti e memorie del Signor G di e con Gioele Dix al pianoforte Silvano Belfiore alle chitarre Savino Cesario Teatro Franco Parenti 17 – 21 Maggio 2023