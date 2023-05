Sicurezza, Fontana: vigilantes su treni, 400 destinati a Lombardia

“Entro l’estate 1.500 vigilantes sui treni delle Ferrovie dello Stato. Circa 400 opereranno in Lombardia grazie al piano del ministro Salvini. Governo e Regione Lombardia lavorano in sinergia per garantire la sicurezza dei cittadini in ogni treno e in ogni stazione con tutti i mezzi possibili. Adesso è il momento di portare i vigilantes anche nei treni delle Ferrovie Nord e su questo stiamo lavorando con il ministro Piantedosi. Avanti così!”.

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui social, commenta quanto comunicato oggi dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in merito alla presenza di 1.500 nuovi vigilantes sui treni e nelle stazioni.