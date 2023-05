Lombardia: tornano gli incentivi di Regione per l’acquisto di veicoli più ecologici: nuova dotazione di quasi 12milioni di euro

Dodici milioni di euro per acquistare mezzi a basso impatto ambientale. Regione Lombardia torna a proporre gli incentivi dedicati all’acquisto di veicoli più ecologici. La Giunta regionale, infatti, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, ha approvato oggi la delibera che determina i contributi per rinnovare il parco veicolare. Un sostegno economico, per chi sostituisce il proprio veicolo o acquista un’auto a zero emissioni (elettrici puri o a idrogeno) compreso tra 1.000 e i 4.000 euro. Per il 2023 la misura, destinata alle persone fisiche residenti in Lombardia, avrà una dotazione di 11.848.000 euro.

PRESIDENTE FONTANA: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E INCENTIVI – “L’azione di Regione Lombardia, mirata a coniugare sostenibilità ambientale a incentivi economici che permettano ai cittadini di poter accedere all’acquisto di mezzi moderni e tecnologicamente avanzati, resta al centro della nostra azione di governo” spiega il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. “Sono dell’idea – conclude il governatore – che questo provvedimento debba continuare a essere ripresentato per eliminare le auto inquinanti che circolano in Lombardia”.

“Gli incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici sono uno degli interventi che stiamo portando avanti per migliorare la qualità dell’aria della nostra regione. In questo modo, andiamo incontro alle esigenze di tanti cittadini consentendo loro di poter sostituire automobili di vecchia e vecchissima generazione”. Così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato la delibera di Giunta, approvata oggi, che determina i contributi per il rinnovo del parco veicolare con auto a basso impatto ambientale.

ASSESSORE MAIONE: UN CONTRIBUTO ATTESO – “La misura si inserisce nelle azioni regionali – ha dichiarato l’assessore Maione – promosse nell’ottica della riduzione di inquinanti in atmosfera. Un contributo atteso da tante famiglie e che le sostiene in un momento economicamente impegnativo come quello dell’acquisto di un’automobile. Il sostegno regionale varia a seconda della capacità di ridurre le emissioni inquinanti del veicolo acquistato. Il principio è semplice: più i lombardi si impegnano nel tagliare le emissioni, più Regione Lombardia è al loro fianco”.

LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO – Il bando sarà pubblicato entro 90 giorni e per inoltrare la domanda il cittadino dovrà accedere alla sezione bandionline del sito di Regione Lombardia. L’assegnazione del contributo avviene con procedura valutativa ‘a sportello’, secondo l’ordine cronologico di prenotazione telematica del contributo.

I CONTRIBUTI – A seguire gli incentivi previsti in relazione al tipo di veicolo acquistato (le nuove motorizzazioni garantiscono bassissimi valori di emissione per le polveri sottili grazie all’installazione dei sistemi di abbattimento del particolato):

– Zero emissioni di C02, ciclo WLTP, Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure(autovettura a zero emissioni elettrica pura o idrogeno) 4.000 euro o 1.000 euro (senza sostituzione del veicolo).

– Emissioni di PM10 =60 g/km, NOX = 85.8 mg/km (Euro 6d benzina, metano, gpl o ibride) 2.500 euro.

– Emissioni di PM10 =60 g/km, NOX = 126 mg/km (Euro 6d diesel) 2.000 euro.

– Emissioni di PM10 60<CO2=120 g/km, NOX = 85.8 mg/km (Euro 6d benzina, metano, gpl o ibride) 2.000 euro.

– Emissioni di PM10 60<CO2=120 g/km, NOX = 126 mg/km (Euro 6d diesel) 1.500 euro.

LE CONDIZIONI – Sono ammissibili investimenti per l’acquisto di autovetture di nuova immatricolazione o già immatricolate successivamente al 1° gennaio 2022 intestate a una casa costruttrice di veicoli o a un venditore/concessionario di categoria M1 in grado di garantire bassissime o zero emissioni di inquinanti.

Il contributo è concesso alle seguenti condizioni:

– radiazione di una autovettura per demolizione (benzina fino a Euro 2 incluso e/o diesel fino a Euro 5 incluso) o per esportazione all’estero (solo diesel Euro 5);

– applicazione da parte del venditore di uno sconto di almeno il 12% sul prezzo base di acquisto (prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali) oppure di almeno 2.000 euro (IVA inclusa). Solo nel caso di acquisto di un’autovettura elettrica pura o alimentata a idrogeno, senza radiazione di un veicolo inquinante, lo sconto applicato deve essere di almeno 1.000 euro (IVA inclusa);

– possibilità di acquisto senza radiazione con contributo ridotto solo nel caso di acquisto di una autovettura a emissioni zero (ad esempio elettrica pura o ad alimentazione a idrogeno);

– il prezzo base di acquisto (prezzo di listino del modello base), al netto di eventuali allestimenti opzionali del veicolo da incentivare non superi i seguenti importi:

o 35 mila euro per la fascia 61-120 g/km di CO2;

o 45 mila euro per la fascia 0-60 g/km di CO2.

– l’acquisto avvenga per il tramite di venditori/concessionari di veicoli abilitati da Regione Lombardia, i quali anticipano in fase di vendita il contributo regionale al cittadino beneficiario.