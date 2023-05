Primo condannato per le violenze di Capodanno in piazza Duomo: 5 anni e 10 mesi

Comminata la prima condanna per le violenze avvenute in piazza Duomo a Milano, nella notte tra il 31 dicembre 2021 e il primo gennaio 2022.

Ad Abdallah Bouguedra, di 22 anni, nato a Torino sono stati inflitti cinque anni e dieci mesi di reclusione. L’uomo è stato condannato per violenza sessuale di gruppo per l’episodio più grave contro una 19enne che era con un’amica all’angolo con via Mazzini. L’inchiesta aveva rivelato che dieci giovani erano state circondate da un “branco” di ragazzi che avevano abusato di loro.