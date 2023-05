Ortica, tentano di rubare monopattino su bus 54 spruzzando spray orticante

Gli hanno spruzzato in faccia spray urticante per tentare di rubargli il monopattino elettrico. E’ accaduto martedì, poco dopo la mezzanotte, a bordo di un autobus della linea 54 all’altezza di via Pitteri all’angolo con via Rubattino, in zona Ortica.

La vittima è un 31enne del Bangladesh che ha riferito di essere stato aggredito da due uomini, probabilmente dell’Est Europa, poi fuggiti.

Il bus ha interrotto il servizio per qualche minuto in attesa che il 31enne fosse soccorso e trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli.