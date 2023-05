Duomo, dal 9 maggio partono celebrazioni del “Maggio Manzoniano”

Parte il 9 maggio in Duomo l’iniziativa del “Maggio Manzoniano”, organizzata in occasione dei centocinquant’anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni: l’iniziativa prevede la lettura di trentotto capitoli dei Promessi Sposi in diciassette serate (dal 9 al 31 maggio 2023, dal lunedì al venerdì, dalle 18.45 alle 20 circa). Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo; Gianantonio Borgonovo, arciprete del Duomo di Milano; Massimiliano Finazzer Flory, direttore artistico dell’iniziativa; Pierantonio Frare, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Marco Ballarini, dottore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e Flavio Bottaro, vicepresidente della Fondazione Culturale San Fedele. L’iniziativa, sostenuta da Intesa Sanpaolo, Greenthesis Group e Sole24 Ore, coinvolgerà nella lettura attori dei teatri italiani e milanesi, tra i quali Maddalena Crippa, Gioele Dix e Pamela Villoresi. È prevista prima di ogni incontro un’introduzione alla lettura con studiosi ed esponenti del mondo accademico. A introdurre la prima serata sarà Angelo Stella, presidente del Centro Nazionale Studi Manzoniani, mentre il 26 e il 31 maggio saranno Ballarini e Borgonovo. Il 26 maggio la lettura avverrà in piazza San Fedele, nei pressi della chiesa frequentata da Manzoni, grazie alla collaborazione del Comune di Milano e della Fondazione Culturale San Fedele. Il 22 maggio, giorno della scomparsa di Manzoni, alla lettura dei Promessi Sposi seguirà nel Duomo di Milano l’esecuzione del Requiem composto da Giuseppe Verdi nel 1874 in occasione del primo anniversario della morte dello scrittore, con l’Orchestra Sinfonica di Milano, un appuntamento al quale ha annunciato la sua partecipazione il presidente del Senato Ignazio La Russa. L’evento sarà trasmesso su Classica HD (Sky, Canale 136) il 29 maggio.

“La lettura teatrale del romanzo di Alessandro Manzoni vuole essere la riscoperta, nell’ambiente del Duomo, delle radici che hanno nutrito la ricerca manzoniana. Noi vogliamo far risorgere la parola del romanzo in un ambiente che la ispiri e le dia sottofondo” ha commentato Borgonovo aggiungendo poi come l’esecuzione del Requiem verdiano del 22 maggio da parte dell’Orchestra Sinfonica di Milano sia ‘un dono imprevisto, ma graditissimo’. “Il programma che offriamo è un ‘matrimonio che s’ha da fare’ tra economia e società, tra cultura e politica: in una società nella quale spesso le immagini sopraffanno la nostra immaginazione, il ritorno a una parola scritta e orale, così come all’ascolto, ci pare urgente” ha spiegato Finazzer Flory. “Sono convinto che Manzoni sia ancora uno sconosciuto – ha poi aggiunto il direttore artistico del progetto – ma la sua attualità è del tutto evidente persino a una lettura superficiale del romanzo. La sua sensibilità, ad esempio nei confronti della natura, lo rende precursore di temi del nostro tempo, come quello della sostenibilità. Oppure si potrebbe parlare di Lucia, figura ancora incompresa, che ci riporta alle questioni di parità di genere”. “I Promessi Sposi sono un romanzo, oltre che da leggere, da ascoltare, perché l’esperienza di ascolto di questo romanzo arricchisce, perché quella di Manzoni è una scrittura attentissima al ritmo e all’armonia”, ha commentato Frare. Il calendario degli appuntamenti sarà introdotto giovedì prossimo alle ore 18, presso la Biblioteca Ambrosiana, da un incontro sul tema ‘si est deus, unde malum?’ (se esiste Dio da dove viene il male) e al quale parteciperanno Gianantonio Borgonovo, Alberto Cozzi (teologo) e Silvano Petrosino (filosofo dell’Università Cattolica), moderati da Armando Torno. La Fondazione San fedele ha preparato un palinsesto di eventi che, dal 5 al 31 maggio, affiancheranno le letture previste in Duomo per tutto il mese di maggio. Accanto a questi incontri la Fondazione ha previsto anche un ‘CineManzoni’: una serie di tre film tramite i quali mostrare come dinamiche proprie di alcune figure manzoniane siano ancora attuali. Tutti gli eventi saranno proposti alle 20.30, in modo da dare la possibilità a chi parteciperà alle letture in Duomo di spostarsi al Centro San Fedele.