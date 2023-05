Teatro Arcimboldi – Tango in the lobby – 8 maggio 2023

Lunedì 8 maggio 2023 il TAM Teatro Arcimboldi Milano ospiterà TANGO IN THE LOBBY, una vera e propria milonga che si terrà nel foyer del teatro.

Sono invitati a partecipare tutti i tangheri che potranno ballare accompagnati dalla musica dal vivo del Cuarteto Pichuco, con la voce di due talentuosi cantanti argentini: Paola Fernandez e Ruben Peloni. Durante le pause dell’orchestra la serata continuerà con la musica del tango Dj Salvatore Bertuccelli. Alle 23 in programma l’esibizione dei Campioni Mondiali di tango Escenario 2022 Ricardo Astrada e Constanza Vieyto nonché dei ballerini Edwin Olarte e Vittoria Franchina. L’evento è organizzato dall’associazione Esquina del Arte in collaborazione con il TAM Teatro Arcimboldi.

Gli artisti:

RICARDO ASTRADA y CONSTANZA VIEYTO

Campioni mondiali categoria tango escenario 2022. Ricardo e Constanza lavorano insieme a Buenos Aires in diverse Case di tango ( spettacoli di tango) tra cui Cafè de los Angelitos e Rojo Tango. Attualmente sono in tournée in europa e nel mondo. – EDWIN OLARTE Y VITTORIA FRANCHINA Ballerini di tango salon e escenario internazionalmente riconosciuti. Semifinalisti e finalisti del mondiale di tango a Buenos Aires, lavorano attualmente in Europa in importanti festival ed eventi di tango. Quest’anno saranno in tournée in Italia, Francia, Irlanda, Grecia, Slovenia, Colombia e Argentina. Sono organizzatori della Vacanza Tango Colombia 2019 e 2022; del Sanremo Tango Festival 2023 presso il casino di Sanremo e direttori artistici di questo evento TANGO IN THE LOBBY al teatro Arcimboldi. Con la loro associazione Esquina del Arte Insegnano corsi regolari a Milano e Reggio Emilia.

CUARTETO PICHUCO L’esperienza ventennale di quattro musicisti che hanno fatto del tango la loro passione e la loro professione. Una carriera che li ha visti esibirsi e collaborare con alcuni dei più grandi artisti del mondo del tango, in Europa e anche oltre oceano. Questo è il biglietto da visita dei componenti del Cuarteto Pichuco. Il nome del gruppo omaggia uno dei più grandi bandoneonisti di sempre, Anibal Troilo. Nel loro repertorio oltre ad arrangiamenti e composizioni originali non mancano i più celebri nomi del tango come: Pugliese, d’Arienzo, Canaro, Federico,Fresedo,e molti altri. Le loro esibizioni riscontrano sempre grande entusiasmo tra i ballerini ed il pubblico, grazie alla loro grande professionalità e ad un repertorio di assoluto rilievo costruito in anni di esperienza. Il cuarteto è composto da: Gino Zambelli Bandoneon Vincenzo Albini Violino Luca Rossetti Piano Virgilio Monti Contrabbasso

RUBEN PELONI Da venti anni Ruben Peloni è ospite dei principali Festival di Tango e Teatri d’Europa. Nel suo percorso artistico ha saputo condividere i più bei momenti della sua carriera con musicisti e gruppi strumentali di assoluto spessore: l’Orquesta Tipica Alfredo Marcucci, Novitango, Viento de Tango, Tango Tinto, Hyperion Ensemble,Cuarteto Pichuco, il pianista Hugo Aisemberg, il chitarrista e compositore Adrián Fioramonti e i bandoneonisti Marcelo Nisinman, Juanjo Mosalini, Gianni Iorio,Massimiliano Pitocco. ) Si è esibito anche con formazioni orchestrali classiche come l’Orchestra Sinfonica di Pesaro insieme a Hugo Aisemberg e Novitango, l’Orchestre des Pays de Savoie, la Budapest Symphony Orchestra, la Sinfonica di Bari, i”Virtuosi Italiani”. Nel 2009 ha iniziato la sua collaborazione con il compositore e pianista Luis Bacalov – vincitore del Premio Oscar per la migliore colonna sonora nel 1996 con il film “Il postino” – esibendosi al Teatro Regio di Parma, e altri Teatri italiani, nello spettacolo “Mi buenos aires querido”, diretto dal regista argentino Carlos Branca. E’ stato interprete dell’Operetta “Maria de Buenos Aires” di Astor Piazzolla e Horacio Ferrer. Ha realizzato importanti lavori discografici tra come “Camino Esquivo” con l’ensemble Tango Tinto; “El Conjurado – tangos inéditos”, progetto di musica originale; “De Etiqueta” con la propria formazione in Sestetto; e molti altri insieme alle tante formazioni musicali che lo hanno ospitato.

PAÓLA FERNANDEZ DELL’ERBA Cantante e etnomusicologa argentina. Si specializza in tango, jazz e folklore sudamericano, oltre a incursioni in altre musiche popolari di Europa. Ha collaborato a livello internazionale con importantissimi musicisti e ballerini (Orchestra d’archi italiana, Giovanni Falzone, Alberto Turra, Sexteto Mayor, Jorge Bosso,Tango x2, Miguel Angel Zotto, Los Hermanos Macana, TangoSeis, Tango Absinthe, Nuevos Aires, Flores del Alma, Gerardo Balestrieri, Amores Tangos, Hyperion Ensemble, Tango Tinto, Hernan Fassa e tantissimi altri) Pubblicazioni: “El Viejo y la Luna” (Buenos Aires, 1998), “Antiborges Opera”, con Mariana Bevacqua e Alda Merini (Milano, 2003), “Buenos Tangos” Nuevos Aires (Milano, 2002), “TangoBar” con Tangoseis, (Milano, 2010), “Tango Absinthe” (RSI2, Svizzera, 2013), “Del Otro Lao, tangos” con Hernan Luciano Fassa (Milano, 2014), Viajero 1977, Mondo Tango, Milano (Jazzm, 2020)

SALVATORE BERTUCCELLI

Conosce il tango nel 2007 ed è subito amore a prima “passo”. Allo studio ed all’apprendimento del ballo accompagna dopo un po’ la curiosità e la ricerca per la musica, giungendo alla prima consolle nell’ottobre 2011 a Messina, senza più interrompere. I primi anni da TDJ li trascorre per lo più in Sicilia, invitato in milonghe stabili e festival in tutta l’isola. Dal 2014, trasferitosi a Milano, si fa conoscere e diventa una presenza ricorrente nelle migliori milonghe meneghine, ricevendo inoltre inviti a musicalizzare in tutto il nord Italia. Il suo stile ruota attorno alle orchestre “fondamentali” , prediligendo le registrazioni dell’epoca de oro. Di Sarli, D’arienzo, Troilo e Pugliese costituiscono la base delle sue musicalizzazioni, alle quali aggiunge volentieri selezioni di D’agostino, Fresedo, Tanturi, Demare , Calò, Rodriguez e Tipica Victor. Cura molto la qualità del suono riprodotto nelle sue serate, avvalendosi oramai da diversi anni della collaborazione di un importante studio di restauro musicale. Con una discografia di più di 6.000 registrazioni, dagli anni 20 del 900 alle orchestre contemporanee, possiede una flessibilità che gli consente di adattarsi alle varie tipologie di pubblico di ogni milonga.

