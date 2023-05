Lavoro: possibilità di candidarsi a diversi ruoli di ‘Chicago’, il musical del ‘Nazionale’ di Milano per la prossima stagione

Un’opportunità lavorativa per certi versi unica e sicuramente esaltante. Stage Entertainment, multinazionale dello spettacolo live, lancia l’apertura delle audizioni per la nuova produzione italiana del musical ‘Chicago’ che andrà in scena al teatro Nazionale di Milano ad ottobre.

Dall’8 al 10 maggio, infatti, con il supporto della piattaforma social ‘heArt’, dedicata a ogni forma d’arte, ci si potrà candidare ai diversi ruoli proposti in scena dallo show diretto da Chiara Noschese con coreografie di Franco Miseria e direzione musicale di Andrea Calandrini.

Tutti i dettagli per prendere parte alle audizioni sono disponibili sul sito internet del teatro Nazionale di Milano. “Dopo il grande successo ottenuto negli ultimi due anni, a suon di record di pubblico, con Pretty Woman e Sister Act – spiega Matteo Forte direttore del Nazionale – siamo già al lavoro per ‘Chicago Il Musical’, la nuova produzione 2023. Si tratta di uno degli spettacoli più espressivi, di sostanza e noti di Brodway da cui è stato anche tratto il film da Oscar con l’eccezionale interpretazione di Catherine Zeta-Jones”. “Ci auguriamo – aggiunge Matteo Forte – che siano in molti ad accettare la nostra proposta aderendo all’iniziativa delle audizioni per individuare i protagonisti di uno spettacolo caratterizzato da musiche e canzoni indimenticabili che, ne siamo certi, trasporteranno lo spettatore nella Chicago dei ruggenti anni Venti in forma di intrattenimento davvero unica”.