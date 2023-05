Bar devastato e passanti aggrediti. Nuova esplosione di follia in Città studi

Ieri mattina in Via Pinturicchio esplosione di follia e violenza dentro e fuori da un bar. Intorno alle 12,30 un avventore, dopo essersi chiuso nel bagno per un’ora, è stato invitato a uscirne. Il cliente, un giovane intorno ai 25/30 anni, è uscito dal bagno in stato confusionale e ha devastato il bar rompendo mobilia e vetrate. Quindi, dopo aver ferito una barista, è uscito dal locale.

Sulla strada, come si evince in questo video, alcuni clienti del bar hanno cercato di calmarlo e di contenerlo, ma il giovane ha provato a impossessarsi di u’ auto e poi è scappato a piedi verso i giardinetti di Via Bronzino. Qui è stato fermato dagli agenti di alcune volanti prontamente intervenuti.

Questo episodio è una nuova testimonianza dei gravi pericoli che corrono gli inermi cittadini per il totale abbandono in cui versano in Italia le persone afflitte da disturbi mentali. Si impone una riflessione anche sulla impossibilità per famiglie e servizi sociali di controllare e gestire casi del genere.