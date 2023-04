Teatro Manzoni- 8 maggio ore 20,45 MARCO BIANCHI in IL GIORNO PERFETTO

Marco Bianchi debutta a teatro. Il food mentor e divulgatore scientifico porta on stage uno spettacolo in cui per la prima volta cucina e salute calcano un palcoscenico teatrale. Cucinare è un gesto d’amore. Per noi stessi, per le persone che amiamo, per tutti. Anche parlare di cibo e di salute rappresenta un modo di esprimere questo amore: è da questo concetto chiave che parte il debutto teatrale di Marco Bianchi con “Il giorno perfetto”. Il divulgatore scientifico sarà in scena con uno spettacolo innovativo, in cui per la prima volta la cucina e l’attenzione per la nostra salute sono protagonisti. “Il giorno perfetto” è il racconto della nostra quotidianità ai fornelli e in questo viaggio di 24 ore, Marco Bianchi condurrà gli spettatori in un percorso che dall’alba al tramonto mostrerà come il nostro giorno perfetto debba essere costituito con particolare attenzione da un corretto stile di vita e da una sana alimentazione, il tutto condito da divertimento, vivacità, risate, curiosità, aneddoti, parole, musica e tante sorprese. Accompagnato da un trio musicale e da incursioni di amici e ospiti in video, Marco Bianchi ci guida verso le scelte corrette che possono condizionare il completamento del nostro giorno perfetto, dove non deve mancare il sorriso, l’ironia e il sano divertimento che rendono positive e solari le nostre giornate. “Il giorno perfetto” è uno spettacolo spontaneo, che attraverso ricordi di famiglia e momenti di quotidianità, ci racconta un mondo che ci appartiene affiancandolo a innovazioni e idee in grado di migliorarci e migliorare la nostra vita. E come in ogni buona ricetta, anche qui sono gli ingredienti a fare la differenza: benessere, alimentazione, sane abitudini.

Teatro Manzoni- 8 maggio ore 20,45

https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3368469