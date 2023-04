Primo maggio: il Lavoro al centro del discorso di Sergio Mattarella

Il lavoro al centro dell’agenda del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella in vista del 1° maggio ha visitato due aziende nel reggiano leader nella meccatronica, ha incontrato i lavoratori e poi ha voluto sottolineare il valore del lavoro come fondamento della Costituzione. “Una realtà che ribadisce il valore costituzionale del lavoro e sottolinea, al contempo, come esso si confermi il motore della crescita e della coesione sociale della Repubblica”. “C’è la tentazione di arrendersi all’idea di lavoro povero, favorire ingresso nel mondo lavoro è compito delle autorità pubbliche ha detto il Capo dello Stato che ha poi voluto fare il punto sul problema della precarietà. “Una risposta adeguata alla precarietà nel mondo del lavoro in Italia può venire soltanto da un concreto impegno di mobilitazione collettiva che sappia valorizzare il grande patrimonio di competenze presente nel nostro Paese. Ampliare la base del lavoro, e la sua qualità, deve essere assillo costante a ogni livello, a partire dalle istituzioni – ha aggiunto il Capo dello Stato -. Naturalmente, non sarà possibile creare nuovo lavoro, sostenere le innovazioni necessarie, affrontare con coraggio e creatività la competizione dei mercati senza il protagonismo delle imprese, grandi, medie e piccole. Senza la partecipazione dei lavoratori e dei sindacati, senza il contributo del Terzo settore, senza l’apporto del mondo delle professioni”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845