Primo Maggio: Eventi a Milano

Sarà dedicato al lavoro e alla Costituzione italiana il primo maggio a Milano, con il tradizionale corteo dei sindacati da corso Venezia a piazza della Scala dove al termine si terrà l’esibizione del cantautore Alberto Fortis. Tanti gli eventi da non perdere tra musica, arte e gioco in città.

Tanti gli artisti per il Concerto in Barona

Anche quest’anno si tiene il Concerto in Barona, un maratona musicale che celebra la ricorrenza della Festa del Lavoro. Organizzato dal Municipio 6 del Comune di Milano, in collaborazione con la cooperativa sociale Bonaventura e il Comitato Villaggio Barona, l’evento si terrà nell’anfiteatro di via Zumbini 6. L’apertura dei cancelli è prevista alle 12, mentre le band si esibiranno dalle 13 alle 23. gli artisti presenti saranno Lucafall, Khora Quartet, Flavio Pirini, Open Mouth Blues Orchestra, Storminfusion, Enzo Beccia, Tino Cappelletti, Asseneutro Funky Band, The Italian Soul, Laura Fedele, Ale Ponti & Beppe Semeraro e Folco Orselli.

La mostra Stolen Moments

Nel weekend la galleria Antonio Colombo Arte Contemporanea presenta la mostra “Stolen Moments” di Paolo Brillo. Si tratta di una raccolta di ritratti scattati a Bob Dylan, Rolling Stones, Patti Smith, Bruce Springsteen e Iggy Pop e altre icone rock.

Le iniziative al Museo della Scienza e della tecnologia

Nel weekend al Museo della Scienza e della Tecnologia si svolge un ricco programma di eventi per grandi e piccoli con “Holiday Top Stop”. Il programma varia dal disengo alla costruzione di un forno solare, oppure di ponti e archi fino all’osservazione di un giardino al microscopio. Inoltre è possibile a provare l’esperienza di galleggiare nello spazio grazie a un visore in VR.

GiocaMi a Palazzo delle Stelline

GiocaMi ritorna il 29 aprile al Palazzo delle Stelline, per una giornata dedicata al gioco da tavolo. Riparte con l’edizione 2023 il Festival del Gioco da Tavolo: un’iniziativa promossa dalla Fondazione De Marchi per la prevenzione dei fenomeni di isolamento sociale e naturalmente di promozione del gioco. Già centinaia di classe coinvolte.