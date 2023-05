Potrebbe essere nata già morta la piccola abbandonata in un cassonetto dei vestiti usati della Caritas, tra via Sandro Botticelli e via Cesare Saldini, a Città Studi, quartiere di Milano. È quanto emerge dai primi esami autoptici condotti sul corpicino della neonata, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa LaPresse, anche se sono in corso ulteriori accertamenti.

Gli inquirenti stanno lavorando anche per cercare di identificare la madre della piccola, attraverso l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, molte delle quali di abitazioni private. Il corpicino della neonata è stato ritrovato, nella serata di venerdì, da un passante che ha allertato le forze dell’ordine e i soccorsi. La piccola era avvolta in una felpa.