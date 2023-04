6 e 7 maggio weekend di basket per i bambini con leucemia

Dopo il successo della prima edizione, sabato 6 e domenica 7 maggio torna a Milano “Basket for Kids”, un intero weekend che unisce sport e beneficenza: l’iniziativa sostiene infatti i bambini malati di leucemia in cura presso il Comitato Maria Letizia Verga, in particolare il progetto “GRANDE” che prevede l’ampliamento degli spazi del Centro di Monza. A disposizione degli appassionati di basket, a partire dalle 10 del mattino, un campo allestito a Citylife Milano dove possono prenotare mezz’ora di gioco scegliendo tra competizioni singole o a squadre. Ogni canestro realizzato raccoglie una donazione per il Comitato Maria Letizia Verga offerta dalle aziende che aderiscono all’iniziativa: l’obiettivo è superare il record di 14.350 canestri della scorsa stagione. Oltre al sostegno del basket milanese con EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, Urania Basket Milano, Sanga Milano, GEAS e Basket Femminile Milano, ad animare la maratona alcuni volti noti dello sport e dello spettacolo: Alessandro Borghese, il dinamico duo di cestisti acrobatici Space Jumpers, la dance crew tutta al femminile B.Crew e Nicola Vitiello e Gianluca Gazzoli di Radio Deejay. L’iscrizione è gratuita e può essere fatta in team o come singolo giocatore. Per info e iscrizioni: www.basketforkids.com

