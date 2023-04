Primo maggio, AMSA: variazione nel calendario di raccolta rifiuti

Amsa, società del Gruppo A2A, comunica che lunedì 1° Maggio in occasione della Festa dei Lavoratori i servizi di raccolta rifiuti nei comuni serviti dall’Azienda si svolgeranno come segue: A Milano il servizio di raccolta rifiuti sarà regolarmente effettuato. Resteranno chiuse le riciclerie cittadine. A Bresso, Buccinasco, Corsico, Pero, Pioltello, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese e Trezzano sul Naviglio il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare. A Cormano la raccolta dell’organico, carta e vetro è sospesa e sarà posticipata a mercoledì 3 maggio. A Gerenzano sospesa la raccolta vetro-lattine e organico e sarà recuperata martedì 2 maggio. • A Lacchiarella sospesa la raccolta dell’organico e posticipata a martedì 2 maggio. A Novate Milanese sospesa la raccolta di indifferenziato, organico, carta, vetro e sfalci; recupero per il 2 maggio. A Paderno Dugnano sospese le raccolte di vetro e lattine e degli sfalci e potature posticipate a martedì 2 maggio. A Saronno sospesa la raccolta dell’organico. Anticipato il conferimento dell’indifferenziato a sabato 29 aprile. Carta e vetro posticipati a martedì 2 maggio mentre il multimateriale posticipato a giovedì 4 maggio. A Segrate sospesa la raccolta dell’indifferenziato e dell’organico. La raccolta degli sfalci e potature sarà recuperata martedì 2 maggio mentre il 3 maggio la raccolta multimateriale. A Settimo Milanese il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare, ad eccezione della raccolta di carta e cartone presso l’area D ZAI – zone artigianali e industriali – posticipata a martedì 2 maggio. Chiusi tutti i centri di raccolta e le piattaforme ecologiche.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845