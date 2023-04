Milano, Bestetti (FdI): bullone nel panino, penale applicata è risibile, servono ulteriori provvedimenti

“Dopo oltre un mese dal pericoloso rinvenimento di un bullone nel panino destinato a un bambino di una scuola milanese, ritengo che la penale di appena 750 euro applicata al fornitore ritenuto responsabile dell’accaduto sia del tutto risibile”.

Così in una nota Marco Bestetti (Fratelli d’Italia), Consigliere comunale a Palazzo Marino e Presidente della Commissione di Controllo sulle Società Partecipate, a margine dell’audizione del Vice Sindaco Scavuzzo e dei vertici della società dedicata proprio al caso del rinvenimento del bullone.

“Ho sollecitato il Comune e la società Milano Ristorazione ad accelerare sulla conclusione del relativo procedimento istruttorio – prosegue Bestetti – per applicare le ulteriori misure sanzionatorie e preventive annunciate, che ritengo necessarie ad evitare il ripetersi di episodi così gravi. Come Commissione di Controllo sulle Società Partecipate vigileremo con assoluta intransigenza. Ringrazio l’ex Presidente Bernardo Notarangelo per la serietà e lo stile con cui ha gestito questa incresciosa situazione. Spiace prendere atto che le sue recenti dimissioni dipendano anche dal progressivo restringimento della sua autonomia gestionale e dall’insofferenza del Comune verso la sua preziosa attività di relazione con gli utenti nelle scuole e nei centri cottura” conclude Bestetti.

Marco Bestetti

Consigliere comunale di Milano