Il commento di Luciano: 32a di A

Buon sabato ai lettori, al via ieri la giornata 32 con due anticipi: Lecce-Udinese e Spezia-Monza.

Dopo oltre due mesi, torna a respirare il Lecce al Via del Mare. I padroni di casa, che non vincevano in Serie A dal 2-1 esterno sull’Atalanta (19 febbraio, ndr), hanno piegato i bianconeri dell’Udinese e hanno allungato a +5 sulla zona retrocessione, occupata in questo momento dall’Hellas Verona. Decisivo un gol di Strefezza , che a metà del secondo ha trafitto Silvestri con un rigore perfetto: palla da una parte, portiere dall’altra. Per i salentini è la settima vittoria in campionato, che regala un po’ di aria fresca dopo 7 sconfitte nelle ultime 8, mentre per la truppa di Sottil è la seconda sconfitta nelle ultime tre, che però non cambia più di tanto il percorso dei friulani.

Il Monza, dal canto suo, non scherza affatto nella brezza marina di La Spezia, e infligge un secco 2-0 al Picco alla squadra di casa.

E adesso sì, per lo Spezia sono davvero guai. I liguri sono ormai invischiati in una lotta per la salvezza che, a un certo punto del campionato, pareva non fosse più affar loro. Il successo dei brianzoli è firmato da Ciurria, un ex, che segna con un bel sinistro da fuori area e non esulta, per rispetto dei tempi passati, e poi da Carlos Augusto nei secondi finali. Un successo che ci sta, lo Spezia si rende davvero pericoloso solo una volta in tutta la partita con Kovalenko, appena un paio di minuti prima del primo gol avversario. Mentre il Monza, tra vantaggio e raddoppio, chiama più volte Dragowski a interventi complicati. La squadra di Palladino, una volta di più si conferma matricola terribile e ha tutta l’intenzione di divertirsi fino alla fine del campionato.

A La Spezia invece c’è poco, anzi nulla da sorridere.

Oggi ancora due anticipi, un elettrizzante Roma-Milan alle 18,30 seguito da un altrettanto interessante Torino-Atalanta alle 20,45.

Domani, domenica 29 Aprile, tutte le restanti partite ad iniziare dalla sfida di S.Siro tra Inter e Lazio, molto influente per entrambe ai fini della qualificazione Champions.

Buon week end a tutti ad onta del meteo, poco tranquillo secondo le previsioni!