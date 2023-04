Giorgia Meloni commenta i dati positivi Istat sul Pil dell’Italia che, stando alle stime, nel 2023 segnerà un +0,8%.

“L’economia italiana cresce oltre le stime previste e sprona il nostro governo a far ancora di più per sostenere chi produce ricchezza nella nostra Nazione”, scrive il premier sui social. “Mercati preoccupati? C’è una ripresa dell’ottimismo, non si può sempre fare il Tafazzi di turno (il celebre personaggio di Aldo, Giovanni e Giacomo che si prendeva a bottigliate sulle parti basse, ndr) anche quando le cose vanno bene perché non ci aiutiamo”, ribadisce poi il premier in un punto stampa all’ambasciata italiana.

“L’economia italiana va molto bene”

La Meloni quindi aggiunge: “Questa preoccupazione non la leggo, che quel che vedete è uno spread sotto la media dello scorso anno, la borsa sale, abbiamo una previsione di crescita del Pil più alta di Francia e Germania e di quel che era stato previsto. Ai mercati interessano i fatti. E i fatti dicono che l’economia italiana sta andando molto bene e che i provvedimenti presi da questo governo sono efficaci”.

“Imprese rendono Italia forte e competitiva”

“I dati Istat sono la dimostrazione – prosegue -: le nostre imprese, quando messe nella condizione di sprigionare tutto il loro potenziale, sanno fare la differenza rendendo l’Italia forte e competitiva e favorendo il benessere di tutti gli italiani”.